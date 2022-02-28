بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول علي لون أشقر زيتوني أحلي من الكوافيرات

الطريقة التقليدية الطبيعية الأولى التي يتم استخدامها لصبغ الشعر ‏هي الحناء ‏وهناك العديد من السيدات يفضلن استخدام الحناء لإعطاء الشعر لونًا جميلًا ‏ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من المكونات أيضًا لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة لإعطاء الشعر اللون الأصفر وهي طريقة استخدام الكركم وهو أحد التوابل التي تعطي لون مميز في الشعر كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الشعر في الكركم يساعد أيضًا على علاج تساقط الشعر كما أنه يعطي لون مميز ويحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لتحفيز نمو الشعر كما أنه يحميك

طريقة صبغ الشعر بالكركم

فروة الشعر ‏من التعرض لأشعة الشمس ‏ويستخدم الكركم في العديد من الوصفات التي ‏تعتني بالشعر ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد وصفة الكركم لإعطاء الشعر لون مميز.

‏

مكونات صبغة الكركم

‏

صبغة الكركم من الصبغات سهلة التحضير التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ويتميز الكركم أنهُ مضاد للإلتهابات والحساسية والفطريات التي يتعرض لها الشعر وذلك لأن الكركم يحتوي على مادة الكركمين وهي من المواد المهمة في العناية بالشعر ‏وفيما يلي سنتحدث عن مكونات ومقادير إعداد وصفة الكركم:

‏

كوبين من الماء.

ملعقتين من مسحوق الكركم.

‏

طريقة إعداد صبغة الكركم

‏

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد صبغة الكركم للعناية بالشعر وهذه الطريقة هي:

‏