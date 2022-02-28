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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة بألذ صوص شيكولاتة - ثقفني
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بطريقة صحيحة ومقادير مضبوطة وهي من الأشياء التي تبحث عنها كل ربة منزل اريد أن تسعد أولادها وتقوم بعمل لهم كيكة الشيكولاتة باحلي صوص شكولاته، وستنال هذه الكيكة من اعجاب الكبار والصغار وستكون منفوشة وهشة، ولذيذة الطعم، هناك العديد من العوامل لنجاح الكيك، ومن أهم هذه الأشياء أن تكون المقادير التي نستخدمها في عمل الكيكة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الفرن ساخن قبل ادخال الكيك حيث نقوم بإشعال الفرن قبلها بفترة كافية
مقادير طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
- واحد كوب من الدقيق
- واحد كوب من السكر
- واحد كوب من زيت
- واحد كوب من الحليب
- ثلاث بيضات
- نصف كوب من الكاكاو خام
- معلقة واحدة كبيرة من بيكينج باودر
- ملعقة صغيرة من فانيليا
- ملعقة كبيرة من الخل
خطوات تحضير كيك الشيكولاتة
- اولا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك نبدأ في إعداد الكيك حيث سنأتي بالخلاط الكهربائي
- وسنقوم بوضع الزيت والسكر والحليب والكاكاو ثم نقوم بضربهم جيدا
- ثم بعد ذلك نأخذ مقدار كوب من الخليط الذي تم ضربه ونقوم بوضعه في الفريزر
- باقي الخليط الذي يتواجد في الخلاط نضع عليه البيض والفانيليا والخل ثم نقوم بضربه مرة أخرى
- نحضر بولة ونقوم بإضافة الدقيق ويكون منخول جيدا ونضيف البيكنج باودر وبعدها نخلطه جيداً حتى تتجانس
- يدهن القالب بالزيت ويبطن بالدقيق ثم نقوم بصب الخليط في القالب ويتم ادخله الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج
- ثم بعد ذلك نخرج القالب من الفرن ونتركه ليهدأ قليلاً وبعد ذلك يتم قلبها على صينية مسطحة وبعد ذلك نقوم بصب الخليط المحفوظ في الثلاجة عليها ثم نوزع الخليط على الكيكة جيداً وتوضع في الثلاجة
طريقة أخري لعمل كيك الشيكولاتة
- 2 كوب دقيق
- 3 بيضات
- 1 كوب سكر
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- 5 ملاعق كبيرة كاكاو
- 1 كوب حليب
- نصف كوب زيت ذرة
- 1 كوب زبادي
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة كيك الشوكولاتة
- نأخذ وعاء ونضيف الطحين والبيكنج باودر ونخلط جيدا.
- نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف الزيت والسكر والبيض واللبن والحليب والكاكاو والفانيليا ونخفق حتى تصبح ناعمة.
- ضعي كوبًا من السائل جانبًا ، ثم اسكبي المزيج السائل فوق المزيج الجاف واخلطي جيدًا باستخدام مضرب يدوي.
- نأخذ صحنًا، ونزينه بقليل من الزيت ، ثم نرش عليه القليل من الدقيق ، ثم نضعه في الخليط.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج ، ثم أخرجيها لتبرد.
- نسكب السائل فوقها ونقطعها ونضعها في طبق.
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