بالجبنة الرومي اعملي أحلى مقرمشات بالجبنة بطعم مميز في البيت لكي ولأطفالك

تعد مقرمشات الجبنة من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بنكهة رائعة ومميزة، كما أن كثير من الامهات يردن تحضير هذه المقرمشات في المنزل بدلا من شراءها من الخارج، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بسهولة، كما تتكون هذه المقرمشات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والجبن ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مقرمشات بالجبنة في البيت.

مقادير عمل مقرمشات بالجبنة

تحتوي المقرمشات بالجبنة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كوب من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كيلو من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة البركة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

جبنة رومي مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

لدهن الوجه

حبة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مقرمشات الجبنة الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-