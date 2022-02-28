بالتمر اعملي أحلى كرات تمر بالفستق بطعم رائع ومميز وبشكل إقتصادي

تعد كرات التمر بالفستق من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا سوف نقدمه بطريقة مختلفة ومميزة وبشكل بسيط في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي التمر والفستق والزيت، ايضا يمكن تحضيره بنكهات مختلفة مثل الشكولاتة وجوز الهند والسمسم ونكهات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كرات التمر بالفستق في المنزل.

فوائد التمر على الجسم

هناك عدة فوائد سحرية للتمر على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقي من الاضطرابات المعوية ويحسن حركة الأمعاء. يعالج فقر الدم لأنه يحتوي على المعادن والحديد. يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على صحة القلب ومضاد للالتهابات. يسيطر على ضغط الدم بشكل كبير ويحافظ على اتزان الجسم. يعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة لبذل الجسم المجهود.

مقادير عمل كرات التمر بالفستق

تحتوي كرات التمر بالفستق على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الفستق الحلبي.

زيت ذرة حسب الرغبة.

٢ كوب من التمر بدون حصي.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد طرق تحضير التمر وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كرات التمر بالفستق الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-