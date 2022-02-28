طريقة عمل الفراخ البانيه بأفضل تتبيلة وسر قرمشتها الخطيرة

الفراخ البانيه من الاكلات اللذيذة التي تهتم ست البيت بعملها لأطفالها، فهي أكلة مفضلة لدي الكثيرين، كما أن طريقة عمل الفراخ البانيه سهلة للغاية وتعتمد علي التتبيلة التي تعطيها الطعم الشهي الذي نجده في المطاعم والمحلات الكبيرة، وأهم شيء هي أن يكون الغلاف الخارجي ثابت بعد أن يتم تسوينها في المقلاة، ويجب علي ست البيت أن تعرف أن هناك عدة تكات يجب مراعاتها في الفراخ البانيه منها استخدام الزبادي سيفرق كثيرا في عمل البانيه، استمرار شرائح الفراخ البانيه مدة كافية في التتبيلة سيجعلها مميزة ويجب أن تكون شرائح الفراخ البانية غير سميكة حتي يكونا سواها أسهل، عند البدء في القلي يجب أن يكون زيت الطاسة غزير وساخن.

مقادير الفراخ البانيه

نصف كيلو من الفراخ البانيه مقطعة الي شرائح

بصلة مبشورة نأخذ ماء البصلة فقطلبن رايب أو زبادي

كرسبي الفراخ البانيه من عند العطار

2 كيس فيجيتار

بيضتين

بهارات الفراخ البانية ملعقة كبيرة بصل بودر وملعقة كبيرة من السبع بهارات وملعقة صغيرة جنزبيل وملعقة صغيرة فلفل اسمر ملعقة صغيرة ثوم بودر ملعقة صغيرة ملح

طريقة تجهيز الفراخ البانيه

أول شيء نغسل شرائح البانيه جيداً وبعد ذلك نبدأ في تحضير التتبيلة التي ستميز طعم البانيه وتعطيه طعم خرافي، حيث نحضر بولة ونضع فيه ماء بصلة مبشورة ونضع معها التوابل البصل البودر والتوم بودر والسبع بهارات وجنزبيل والفلفل الاسمر والملح ونقلبهم جيدا مع ماء البصل.

ثم نبدأ في وضع شرائح البانيه في التتبيلة بحيث تغطي التتبيلة كل شرائح البانية ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر

نقوم بتنعيم كرسبي الفراخ البانيه في الكبة ونضيف عليهم كيسين فيجيتار ونخلطهم ويمكن استبدال ذلك ببقسماط مطحون

نحضر بولة أخري نضع فيه بيضتين ومعهم رشة فلفل اسود وملعقتين حليب ونقلبهم جيدا بالشوكة

بعد ذلك نخرج الفراخ البانيه من الثلاجة، ثم نمسك شريحة بانيه ونزيل منها التتبيلة ثم نضعها في البولة التي بها بيض ونأخذ شريحة بانيه أخري ونضعها في البيض واللبن وبعد ذلك نخرجها ونضعها في بولة البقسماط ونقوم بالضغط عليها جيدا وهذا الترتيب سيجعل الغلاف الخارجي يثبت علي البانيه

نقوم بإحضار طاسة بها زيت غزير ويكون علي درجة حرارة متوسطة ونبدأ في وضع الشرائح البانيه وأول ما يكون لون ذهبي نقوم بتقليبه وبعد أن يستوي نقوم بتقديمه.

هناك بعض الأسرار التي يجب مراعاتها في عمل الفراخ بانيه وستجعله مقرمش وأهم شىء أن تكون التتبيلة مقاديرها مضبوطة فهي التي ستعطي للفراخ البانيه المقرمشة والطعم الرائع، ومن أهم الأشياء التي يجب أن نضعها في التتبيلة لتكون مميزة هي الزبادي، حيث أنها تجعل الفراخ طرية وسيكون سهل أن تستوي علي النار، جدير بالذكر أن الفراخ البانيه وجبة لجميع الأعمار، يقبلها نسبة كبيرة من الأطفال، ويعتبرها الكثيرون وجبتهم المفضلة، هي الدجاج البني، تلك الكتلة الذهبية اللذيذة وبينما تبدو الوصفة بسيطة، لا تعرف بعض النساء الطريقة الصحيحة لإسعادهم أثناء تحضير وجبة لذيذة تبقي أطفالهن سعداء وتمنعهم من الأكل من المطاعم في الخارج وقد شرحنا لكم كيفية صنع بانيه الدجاج في خطوات بسيطة.