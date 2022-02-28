علاج القولون والتخلص من البقايا المتحجرة وقل وداعا للانتفاخ والإمساك في ٧ أيام

يعاني الكثير من الأفراد من القولون العصبي والذي يعتبر من أكثر الأمراض المزعجة والمؤلمة، وتقلصات المعدة والانتفاخ ويلجؤون إلى الكثير من الأطباء والأدوية، والذي يعتبر الكثير منها في أغلب الأحيان مسكنات للألم، كما أن انتفاخ البطن بالغازات يعتبر من أكثر الأمور التي تسبب الانزعاج للشخص خاصة عند الخروج في الإمكان العامة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة طبيعية تخلصكم من كل هذه الأعراض من مكونات طبيعية ومضمونه.

مكونات وصفة لعلاج القولون

وسوف نوضح لكم مكونات وصفة لعلاج كل مشاكل القولون والتي تساعد على التخلص من تقلصات وألم المعدة والقولون وإليكم مكونات الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي متناول كل المنازل.

حوالي ملعقة صغيرة من الشمر.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من النعناع.

ملعقة صغيرة من الكراوية

ملعقة من العسل الأبيض.

عصير ليمونه واحدة.

طريقة علاج القولون



وبعدما تعرفنا إلى المكونات التي نحتاجها لتحضير هذه الوصفة السحرية لعلاج القولون، سوف نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد.