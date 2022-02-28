كريم بانثينول اقوي كيراتين فرد الشعر المجعد وتطويله لن تصدقي النتيجة في نص ساعه

نقدم لكي سيدتي وصفة بديلة للكيراتين، وآمنة على الشعر كما أنها ليس لها أي آثار جانبية على الشعر، على عكس الكيراتين والذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر كما أن الشعر يتعرض لدرجة حرارة عالية جدًا، ويكون فرده للشعر مؤقت، وهذه الوصفة هي كريم بانثينول، كريم فعال في فرد الشعر العادي والمجعد، نقدمه لكي سيدتي في مقالنا اليوم.

كريم بانثينول كيراتين لفرد الشعر

أشار العديد من الأطباء على الفوائد التي يحتوي عليها كريم البانثينول للشعر، ليس فقط قدرته الفعالة لفرد الشعر، وإنما أيضًا يساهم في إعادة بناء الشعر التالف من الصبغة أو الكيراتين.

يساهم أيضًا في علاج تساقط الشعر وتقصيفه فيعيد للشعر قوته وعلاج المشكلة من الجذور.

يساعد في علاج الحبوب التي تظهر في فروة الرأس.

يزيد من نمو الشعر وقوته ولمعانه.

كريم آمن على الشعر ويعطي نتيجة فعالة في فرد الشعر من أول استعمال وأول أسبوع.

البانثينول لفرد الشعر

كما أنه يمكن استخدام كريم بانثينول لكي يتم فرد الشعر بشكل أفضل وذلك بالخطوات التالية: