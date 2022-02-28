سر تنظيف الكرشه في الخلاط حتى لو كانت فحمه دقائق بطريقه سهله جدا

تنظيف الكرشة والتخلص من الرواسب العالقة بها هذا العنوان نجده بكثرة على محركات البحث جوجل، وذلك بسبب الرغبة العديد من ربات البيوت في الوصول إلى الطريقة الصحيحة التي تساهم في تنظيفها دون جهد أو عناء، حيث ذكرت بعد النساء استخدامها للخلاط من أجل التخلص من الروائح الكريهة التي تنتج عن الكرشة، ونحن بدورنا الان سوف نساعدكم في معرفة هذه الخطوات بشكل دقيق.

طريقة تنظيف الكرشة في الكبة

يتاح أمامنا بطريقة سهلة تنظيف الكرشة، وذلك من خلال استخدام الكبة أو عن طريق استخدام الخليط، وهذا الأمر يتم بهذا الشكل:-

بداية علينا أن نتخلص من كافة الأشياء الموجودة بداخل الكرشة، والحرص على إزالتها كاملة.

وفيما بعد ذلك يتم غسل الكرشة بالماء الجاري جيدا.

كما أنه نحضر سكين ونبدأ في إزالة الطبقة المتراكمة على الكرشة.

نأتي بالخلاط أو الكبة ونضيف إليه الماء والملح ونضع قطع الكرشة بالداخل، ويجب إزالة السكين الحاد حتى لا يتم تقطيع الكرش.

ولا بد أن نبدأ بعمل أكثر من لفه بالخلاط من أجل تنظيف الكرشة.

وبعد ذلك نخرجها ونغسلها جيدا.

أيضا يمكنك اتباع نفس الطريقة في تنظيف الممبار.

طريقة الرز الخاص بالكرشة

سوف نتعرف معكم في الخطوات التالية الطرق السهلة واليسيرة التي تساعدكم في عمل رز شهي المذاق بجانب الكرشة، وذلك من خلال اتباع الأتي:-