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عمر شويل - جدة 1/2 كوب يوميا على الريق من هذا الخليط نسف دهون البطن والتخلص من الكرش بدون رياضه - ثقفني
هناك الكثير من الوصفات للتخلص من الدهون وعدم وجود كرش ومنها ما يلي.
يعتبر زيادة الوزن من الأشياء الذي يعاني منها البعض وخصوصاً مع وجود كرش، هناك من يقوموا بإستخدام الأدوية وهناك من يقوموا بعمل رياضه يومين وفي أغلب الأوقات بتكون بلا فائدة، ولكن معنا سنقدم لكم أسهل الوصفات للتخلص من الدهون بكل سهوله وبدون رياضه ولا اي مجهود.
طريقة وصفة التخلص من الدهون
هناك الكثير من الوصفات للتخلص من الدهون وعدم وجود كرش ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة
- ملعقة صغيرة زنجبيل.
- ملعقتان من القرفة.
- ملعقة صغيرة عسل أبيض.
- كوب ماء مغلي.
طريقة تحضير المشروب للتخلص من الدهون
ولتحضير مشروب فعال للتخلص من الدهون الموجودة بالجسم في فترة قصيرة:
- نضع الزنجبيل مع الفرقة والعسل الأبيض وبعد ذلك نضيف الماء المغلي ونقلب وتتناول هذه المشروب يومياً في الصباح.
الوصفة الثانية، وهي شرب كوب ماء ساخن يومياً على الريق مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع ستلاحظ فقدان كبير من الوزن وعدم وجود كرش.
الوصفة الثالثة للتخلص من الدهون
المكونات المطلوبة:
- كوب من الزبادي.
- ملعقة عسل أبيض.
- ملعقة عصير الليمون.
- في البداية نقوم بوضع العسل الأبيض وعصير الليمون على كوب الزبادي ثم نتناوله مرة واحدة كل صباح، هذه الوصفة صحيه وتعطي الجسم الطاقة المطلوبة وفي نفس الوقت تقوم بعدم وجود كرش والتخلص من الدهون بطريقة صحية.
- تستخدم هذه الوصفة كل يوم حتي تلاحظ نتيجة ويمكنك استخدامها فترة طويلة حتى تحصل على الجسم المناسب لك لأن هذه الوصفة غير ضارة على صحة الجسم.
- الوصفة الرابعة وهي عبارة عن شرب كوب من الشاي الأخضر نضع ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر وملعقة صغيرة من السكر مع كوب من الماء الساخن، ولكن هذه الوصفة تستخدم خلال 15 يوم .
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