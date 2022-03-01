فص واحد كل صباح على الريق إزالة الكرش والأرداف والدهون المتراكمة بالجسم كله

يستمتع الكثير من الناس بالوجبات السريعة والأطعمة المعلبة الغنية بالدهون والنشا مما يؤدي في النهاية إلى الشعور بالكسل وقلة ممارسة الرياضة مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم دهون البطن مما يؤدي إلى ما يسمى بـ “الكرش” “هذا يسبب مشاكل صحية مختلفة، من ناحية شعرت بالحرج واضطررت إلى ارتداء ملابس داكنة واسعة لإخفائها، ولكن دون جدوى. و لمعالجة هذه المشكلة، ذكر تقرير يوضح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل وتساعد على تفتيح البطن، والتي سنتعرف عليها في السطور القليلة القادمة.

وصفات لعلاج السمنة وحرق الدهون

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يعتمد عليها الكثير من الفتيات فى فقدان الوزن والحصول على جسد ممشوق وخالى من الدهون المزعجة فهى افضل بكثير من استخدام الأدوية التى قد تجعل الفرد منهك وضعيف نتيجة إذابة الدهون بطريقة كميائية ضارة بالجسم فيمكنك الان القيام بعمل الكثير من الوصفات الافضل بكثير وافضل الوصفات هي:

فص الثوم مع الماء

الثوم فعال للغاية فى حرق الدهون فيمكن القيام بنقع الثوم في كوب من الماء وتركه ليلة كاملة والقيام بشرب هذا الماء على الريق يوميا للقيام بحرق الدهون قيل القيام بالافطار ويعمل أيضا على احساسك الشعور بالاشباع وعدم الحاجة الى اكل كميات كبيرة من الطعام ممكن يسهل عملية الحرق قبل القيام يترسب اى دهون أخرى.

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع الليمون

يعتبر أفضل وأسهل طريقة للتخلص من دهون البطن هي إضافة بضع قطرات من الليمون إلى الماء الدافئ ، أو استبدال الليمون بملعقة صغيرة من العسل ، وشرب الماء على معدة فارغة بعد الاستيقاظ ، فهو يساعد على الذوبان عند ممارسة هذه العادة بانتظام كل يوم ، سيتم تقليل دهون البطن.