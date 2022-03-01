حضريه في 10 دقائق.. كريب الخلاط سهل وسريع اقتصادي جدا بمكونات متوفرة في كل منزل

حضريه في 10 دقائق.. كريب الخلاط سهل وسريع اقتصادي جدا تعتبر طريقة عمل كريب الخلاط هي من أكثر الطرق والوصفات بحثًا عبر الإنترنت، حيث أن هذه الطريقة من الطرق الاقتصادية تمامًا حيث أنه يمكنك تحضيرها بدون حليب وبدون زبدة أيضًا، والكريب من الأكلات التي نحبها جميعًا ونشرتيه من المطاعم باستمرار وخاصة وأن الأطفال يفضلونه كوجبة سريعة حيث وأنه يتم وضع مختلف الحشوات بداخله، ولكن يمكنك تحضيره في المنزل لأطفالك بطريقة أكثر أمانًا وبقيمة غذائية للأكلة أكبر من الجاهزة.

طريقة عمل كريب الخلاط في المنزل

مكونات عمل الكريب:-

كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

كوبان صغيران من اللبن.

رشة ملح في حالة الكريب المالح أو فانيلا في حالة الكريب الحلو.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خطوات عمل عجينة الكريب:-

قومي بوضع البيض والملح بداخل الخلاط الكهربائي واخفقيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا ويذوب الملح في البيض.

ثم أضيفي اللبن بداخل الخلاط على المزيج وبالتدريج قومي بإضافة الزيت النباتي واخفقيهم مع المزيج حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك رشي الدقيق بالتدريج واخفقيه مع الخليط الذي قمتي بتحضيره.

ثم صبي الخليط بداخل وعاء عميق وقومي بتغطيته واتركيه لمدة ساعة كاملة حتى يرتاح.

ضعي طاسة القلي على النار ويُفضل أن تكون طاسة لا تلتصق بالأطعمة وضعي بداخلها كمية بسيطة من الزيت واتركي الزيت يسخن قليلًا.

صبي الكريب في المقلاة على شكل دائرة كبيرة تملأ الطاسة وقومي بتقليبه من الأعلى إلى الأسفل حتى يصبح لونه ذهبي لامع وتظهر عليه فقاعات بنيه فاتحة اللون.

اتبعي هذه الطريقة مع كل كمية عجينة الكريب المتوفرة لديك حتى تنتهي تمامًا.

كيفية عمل عجينة عيش الكريب

المكونات:-

كوب دقيق كبير.

كوبان صغيران لبن.

بيضة واحدة.

رشة ملح ورشة سكر.

ملعقة زيت كبيرة.

خطوات التحضير:-