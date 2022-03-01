طريقة تحضير الطحينة السائلة الخام على أصولها مثل الجاهزة وسر لونها المميز

طريقة عمل الطحينة السائلة الخام من أكثر المقبلات الهامة التي لابد من توافرها في جميع المنازل وهذا لأنه لها العديد من الإستخدام في الكثير من الوصفات و السلطات، لذلك تقوم الأمهات دائما بشراء الطحينة من الخارج، ومع قدوم شهر رمضان المبارك تبدأ الأمهات وربات البيوت بتجهيز بعض الأشياء التي تساعدهم في تحضير الطعام في وقت قصير، ومن هنا سنقوم بتقديم الطريقة الصحيحة لتحضير الطحينة الخام السائلة على أصولها ستحضرين كمية من الطحينة بمكونات بسيطة.

مقادير الطحينة السائلة الخام

المكون الأساسي في الطحينة هو السمسم وهناك بعض المكونات الأخرى وسنقدم لكم مكونات تحضير الطحينة السائلة الخام وهي:

كوب من السمسم المحمص.

رشة من الملح.

كوب من السمسم الني الأبيض.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

كوب من الزيت.

طريقة تحضير الطحينة السائلة الخام

البيتزا من أصبحت من أهم الوجبات السريعة التي يتم طلبها من المطاعم ويوجد منها طرق مختلفة مثل ميني بيتزا فهي من الوجبات اللذيذة و الخفيفة جدًا حيث تتكون من عجينة هشه وخفيف جدًا وطبقة من الحشوات المختلفة والمفضلة لذلك فهي من أسرع الوجبات السريعة التي تستطيعين تحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة، طريقة التحضير هي: