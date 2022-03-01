بملعقة خميرة تخلصي من تجاعيد الوجه والترهلات نهائياً لبشرة أصغر سناً بدون فيلر

بسبب مجموعة من العوامل الخارجية والعوامل الداخلية ترهلات في الوجه وتسمي التجاعيد وهي تسبب ضيق شديد للنساء وتظهر الشكل اكبر من السن ولذلك تبحث الكثير منهم عن طرق كثيرة لشد هذه التجاعيد سواء بالاتجاه الي عمليات التجميل أو باستخدام المواد التجميلية، وبسبب خوف الكثير من النساء من استخدام هذه الطرق تتجه الي الوصفات الطبيعية.

جمال المرأة فى وجهها، ومن أكثر المشاكل التى تؤثر على جمال الوجه هى التجاعيد وهى مشكله لجميع النساء بعد سن الأربعين، فقد تظهر خطوط تحت العين وجانب الفم تؤثر على ثقتها بنفسها، فهناك بعض النساء يلجؤون إلى البوتكس والفيلر لحل مشكلة التجاعيد ولكن هذة الطرق لها اضرار على البشرة فى المدى البعيد، لذلك ننصح باستخدام الوصفات الطبيعية البديلة لحل هذه المشكلة، وفى هذا المقال سوف نعرض وصفه لشد التجاعيد بالخميرة.

فوائد الخميرة لشد تجاعيد البشرة وإزالتها

تعتبر الخميرة من المكونات الطبيعية التى تعمل على شد الجلد وبالتالي فهى الحل الامثل لازاله التجاعيد، كما أنها تعمل على إنقباض المسامات وإزاله البثور السوداء من على البشرة، فالخميره لها فوائد عديدة فى علاج مشاكل البشرة وخصوصاً فى شد البشرة وإزالة التجاعيد فهى تعمل بديل البوتكس التى يتجه إليه كثير من السيدات لشد التجاعيد ولكن هذة الطريقة سوف تؤثر على البشرة لتدخل المواد الكيميائية بها التى تسبب إتلاف لجلد البشرة ولكن الطرق الطبيعية أفضل وسيلة لعلاج كل مشاكل البشرة، ولاتقتصرفوائد الخميرة على شد البشرة فقد، بل وهى أيضًا تعمل على تفتيح البشرة وإغلاق المسام وبالتالى تعالج مشكله حبوب الشباب.

ماسك الخميرة لشد تجاعيد البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة لبن كبيرة.

نصف ليمونه.

معلقة صغيرة ماء ورد.

تحضير ماسك لشد التجاعيد بالخميرة