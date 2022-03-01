كيلو لبن لعمل أكتر من نصف كيلو من جبنه الموتزاريلا توقفي عن شراء الجبنة الموتزاريلا واعمليها في البيت فورا

الجبنة الموتزاريلا وطريقة عملها في المنزل والحصول علي جبنه مطاطية، عالية الجودة وخالية من المواد الحافظة هذا ماسنعرضه في هذا المقال. حيث أن الجبنة الموتزاريلا لا غنى عنها في الكثير من المأكولات، أهمها البيتزا والفطائر وكثيرا من المأكولات المحببة لدي الكثير منا، كما أنها تزيد من قابلية الأطفال والكبار وفتح شهيتهم لتناول الاكل.

طريقة عمل الموتزاريلا في المنزل بكيلو لبن واحد

الجبنة الموتزاريلا وخاصة المصنعة في المنزل، تعد من أكثر أنواع الجبن كمصدر أساسي للبروتين والكالسيوم. والجدير بالذكر أن الجبنة الموتزاريلا بالأخص هي من أكثر أنواع الجبن التي تساعد على تقوية العضلات، وإمداد الجسم بالحيوية والنشاط بجانب الفوائد الأخرى. كما أن هذا النوع من الجبن يمد جسم الإنسان باليوتاسيوم، الذي بدوره يقلل من نسبة الصوديم، التي تحتوي عليها الكثير من الأغذية التي نتناولها على مدار اليوم، وخاصة المعلبات والأغذية والمشروبات المحفوظة.

يمكنك عمل أطيب المأكولات بها دون القلق من تراكم الدهون، حيث انها تحتوي على نوع الدهون الصحية وغنية أيضا بالعديد من الفيتامينات أهمها فيتامين ب.

المكونات

كيلو لبن كامل الدسم ( يستحسن ان يكون من عند اللبان وليس لبن معلب).

نصف كوب من الخل.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير الموتزاريلا في المنزل