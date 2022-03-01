نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. مكون خارق لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك أكثر من 30 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة من أهم ما تبحث عن طرقه المختلفة كل ربة منزل، حيث يعد الثوم واحد من بين أهم المكونات التي لا غنى عنها في البيت ومن الممكن أن يتم تحضيرها بطريقة مميزة، وتقشيرها بسرعة الصاروخ بالاستعانة ببعض الحيل المطبخية، والتي من السهل الاعتماد عليها للحصول على الثوم مقشر وجاهز تماما على الاستخدام والإدخال في وصفات المطبخ المختلفة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم تلك الطرق، والتي لا بد وأن يتم اتباعها للحصول على اثوم خالي تماما من أي تواجد للقشور، والتخلص من تلك القشور بطريقة سهلة، ومن دون استعمال أي مكونات غريبة أو أدوات حادة، وفيما يلي نوضح المزيد عن طرق التقشير السريعة للثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من أهم الخطوات التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على الثوم خالي من أي قشور هي تلك التي تعتمد على توفر الكمية المطلوب من الثوم مع مكونات أخرى مثل الملح أو الماء أو استعمال الأكياس البلاستيكية، وهذا ما يعزز من الحصول على الثوم مقشر في أقل وقت ممكن.

تقشير الثوم باستعمال الملح

الملح من أهم المكونات التي من الممكن أن تيسر من التقشير للثوم والتخلص من قشوره تماما وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالقليل من الملح مع فصوص الثوم المطلوب تقشيرها، ومن ثم يتم فرك الثوم باستعمال الملح، وهذا ما ييسر من خطوة تقشيره، وتخليصه تماما من أي قشور بسرعة.

تقشير الثوم باستعمال الماء

أهم طريقة متاحة لدى الكثير من ربات البيوت، وتعد هذه الطريقة مثالية للحصول على الثوم جاهز تماما ومقشر، وسهل الإدخال في مكونات لوصفة تحتاج لتواجد الثوم

عليك إحضار كمية من الماء ملائمة.

قومي بنقع الثوم في الماء مدة تعدل خمس دقائق.

تتم خطوة تصفية الثوم تماما من الماء.

ثم يقشر بعد ذلك بطريقة عادية وستلاحظين أن القشور تنزلق بسرعة من فوق الثوم، وهذا ما ييسر من تقشيره وخلال وقت وجيز، وتلك الطريقة صالحة لتقشير كمية كبيرة من الثوم وهذا ما يتم وفي خلال وقت قياسي

هناك طرق متعددة يمكن من خلالها أن يتم تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو كانت كمية كبيرة حيث أن تفصيص الثوم يحتاج إلى وقت كبير في تقشيرة لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة يتم من خلالها تقشير الثوم فقد قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طرق متعددة لتقشير الثوم بسهولة