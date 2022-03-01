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عمر شويل - جدة خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه يمكنك أن تقوم بتحضير ها في منزلك بكل سهولة وبمكونات بسيطة سوف تجعل شعرك طويل وبراق، فالشعر هو تاج الفتاة وهو الرمز الجمالي لها والوصفات التي ستقدمها لكم كل مكوناتها طبيعية بالإضافة إلى الزيوت المفيدة والتي لها أهمية كبيرة للشعر، شعرة المرأة هو من المعالم الجمالية الهامة لها.

الكثير والعديد من الفتيات يعانون من بعض المشاكل التي تحدث للشعر منها تساقط الشعر وخشونة الشعر وغيرها من المشاكل التي يوجد لها حلول ووصفات طبيعية رائعة ومجربة، فيوجد من تعاني من الشعر القصير والخفيف جدا فتحتاج إلى تحويله وتتقيله ويوجد من تعاني من الشعر الجاف وتحتاج إلى وصفة طبيعية بترطيبه وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها الشعر.

وصفة ماء الارز لتطويل الشعر

ماء الارز يعد من أشهر وأهم الوصفات التي تساعد في تطويل الشعر ولحصولك على شعر ناعم فالعيب الوحيد لهذه الوصفه هو رائحتها النفاذة ومن أهم فوائد ماء الارز للشعر: يعمل الارز كمضاد للأكسدة ويحتوي على العديد من المعادن الهامة للشعر ويساعد في تغذية شعرك والتقليل من الهيشان اما عن الطريقة البسيطة لتحضير وصفة ماء الارز هي :

تقوم بغسل الارز جيدا ثم تضعه في اناء ويكون به مياه.

تقوم بوضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم تقوم بأخذ مياه الارز وتضعها في زجاجة والافضل تكون بخاخ.

ثم تضيف لها بعض النقاط من أي نوع من أنواع الزيوت العطرية مثل زيت الورد او النعناع وغيرها.

تقوم بترك الزجاجة التي تحتوي على ماء الارز في الثلاجة لمدة يوم كامل اي أربعة وعشرين ساعة.

ثم تبدأ في استخدامه عن طريق تدليل روى الرأس وتدليك الشعر به لبعض دقائق ثم تغسله باستخدام الماء البارد.

إذا تغيرت رائحته يجب أن تتخلصي من الزجاجة وتحضري كمية أخرى من ماء الارز.

استخدام جل الصبار لتطويل الشعر

يعتبر جل الصبار من الوصفات القديمة جدا التي يتم استخدامها لتطويل الشعر وتنعيمه وتسمى هذه الوصفة باسم جل الصبار أو وصفة الالوفيرا، ويمكنك استخدامه في الاهتمام بشعرك وبشرتك.

كل ما عليك فعله أن تقومي تضيفي إلى حل الصبار زيت جوز الهند أو زيت اللوز بالإضافة إلى كمية قليلة من زيت الزيتون وإضافة الزبادي إلى هذه الوصفة حيث أن الزبادي يعمل على تجربة وترطيب الشعر ويساعد في تنعيم الشعر، ثم تقومي بوضع الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة واغسليه.