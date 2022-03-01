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عمر شويل - جدة أقوي كيراتين منزلي طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم كالحرير - ثقفني
تسعى جميع الفتيات إلى جمال الشعر الكامل وأن يكون ذات ملمس ناعم ومفرود بشكل طبيعي، فيقومون بالبحث عن طرق يستطيعون من خلالها فرد الشعر بشكل جذاب وجميل ومنها طريقة تصفيف الشعر سواء بالمكواة أو الاستشوار ولكن يؤثر علي بصيلة الشعر ويجعلها ضعيفة مما يضر بالشعر ويسبب له العديد من المشكلات مثل هيشان الشعر وتقصفه.
طريقة عمل الكيراتين لفرد الشعر
تلجأ الكثير من الفتيات بعمل الكيراتين لفرد الشعر بشكل آمن ولا يضر ببصيلة الشعر فيجعل الشعر ناعم الملمس وذات مظهر جميل، ومن ثم نتناول سويا طريقة عمل الكيراتين لفرد الشعر فيما يلي:
المقادير
- كمية مناسبة من الكيراتين تكون مناسبة لكثافة الشعر.
- إحضار فوطة قطنية قديمة.
- إستخدام قفازات بلاستيكية الايدين.
- وعاء صغير للصبغة.
- فرشاة صغيرة الصبغة.
- عدد من دبابيس الشعر.
- إحضار شامبو الكيراتين ويجب أن يكون نفس نوع الكيراتين.
طريقة التحضير
- نبدأ بغسل الشعر جيدا قبل وضع الكيراتين عليه حتى فتحتوي على أى مواد دهنية أو زيوت به.
- نمشط الشعر جيدا ونبدأ في تقسيمه إلى عدة أقسام حتي يحتوي على خصلات صغيرة حتى تتمكن من امتصاص الكرياتين لها.
- نضع كمية مناسبة من الكيراتين في وعاء صغير خاص بعمل الصبغة ونقلبها جيدا باستخدام فرشاة الصبغة.
- ونبدأ في تثبيت بصيلات الشعر باستخدام دبابيس الشعر.
- ارتدي القفازات البلاستيكية اليدين ونضع الكيراتين في الشعر من اسفل الى اعلى ونوزعه جيدا في جميع جوانب الشعر من جذوره حتى أطرافه.
- نستخدم المشط في تمشيط الشعر بشكل كامل عدد من المرات لتوزيع كمية الكيراتين لجميع البصيلات وإزالة كمية الزائدة من الكيراتين المتواجدة في الشعر.
- نقوم بتغطية الشعر الفوطة القطنية قديمة ونترك الكيراتين علي الشعر لمدة لا تتعدى نصف ساعة.
- استخدم مجفف الشعر حتي تعمل علي تجفيف الشعر وامتصاص الخصيلات للكيراتين بشكل جيدا.
- نقوم بفرد الشعر باستخدام المكواة السيراميك ونترك الشعر بدون اي غسيل لمدة لا تتجاوز عن ثلاث أيام متتالية.
- وبعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام شامبو الكيراتين ونلاحظ أن تم فرد الشعر بشكل جذاب وجميل.
- ويمكن الحفاظ على الكيراتين علي الشعر باستخدام شامبو وبلسم الكيراتين لفترة طويلة.
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