أقوي كيراتين منزلي طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم كالحرير

تسعى جميع الفتيات إلى جمال الشعر الكامل وأن يكون ذات ملمس ناعم ومفرود بشكل طبيعي، فيقومون بالبحث عن طرق يستطيعون من خلالها فرد الشعر بشكل جذاب وجميل ومنها طريقة تصفيف الشعر سواء بالمكواة أو الاستشوار ولكن يؤثر علي بصيلة الشعر ويجعلها ضعيفة مما يضر بالشعر ويسبب له العديد من المشكلات مثل هيشان الشعر وتقصفه.

طريقة عمل الكيراتين لفرد الشعر

تلجأ الكثير من الفتيات بعمل الكيراتين لفرد الشعر بشكل آمن ولا يضر ببصيلة الشعر فيجعل الشعر ناعم الملمس وذات مظهر جميل، ومن ثم نتناول سويا طريقة عمل الكيراتين لفرد الشعر فيما يلي:

المقادير

كمية مناسبة من الكيراتين تكون مناسبة لكثافة الشعر.

إحضار فوطة قطنية قديمة.

إستخدام قفازات بلاستيكية الايدين.

وعاء صغير للصبغة.

فرشاة صغيرة الصبغة.

عدد من دبابيس الشعر.

إحضار شامبو الكيراتين ويجب أن يكون نفس نوع الكيراتين.

طريقة التحضير