بكوب دقيق واحد إعملي كيكة الشيكولاتة بالصوص اللذيذ بكل تكاتها وأسرارها

كيكة الشيكولاتة هي من أشهى أنواع الكيك المرغوبة والمحبوبة من جميع أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار، لكونها خفيفة ولذيذة وغنية بالشيكولاتة السائحة وتعد مفيدة أيضاً لتوافر بها الحليب والبيض الغني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل الكيك بكل تكاته لضمان نجاحه ومن أول مرة.

مكونات ومقادير كيكة الشوكولاتة:

كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو خام.

نصف كوب زيت.

نصف كوب لبن.

كوب إلا ربع سكر.

2 بيضة.

فانيليا.

بيكينج بودر.

رشه ملح.

مكونات ومقادير صوص الشوكولاتة:

كوب حليب.

كوب زيت.

كوب سكر بودرة.

نصف كوب كاكاو خام.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة:

في وعاء نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر ونقلب الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات و يصبح الخليط كريمي لونه أبيض فاتح. ثم إضافة الحليب تدريجياً أيضاً حتى تمتزج المكونات معاً. في وعاء أخر نقوم بوضع المكونات الجافة الدقيق مع الملح والكاكاو والبيكنج باودر ونقلبهم معاً ونخلهم أكثر من مرة ثم نقوم بإضافتهم على المكونات السائلة تدريجياً مع الإستمرار في الخفق بالمضرب اليدوي العادي حتى نحصل على خليط الكيك بالقوام المطلوب. نحضر صنية بها ورقة زبده أو مدهونة بالزيت وسكب خليط كيك الشكولاتة بها، وندخلها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج تماماً. نبدأ في تحضير صوص الشوكولاتة في الخلاط نقوم بوضع السكر والكاكاو والحليب ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط ممتزج ثم نضيف الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي متماسك. وعندما تكتمل الكيك نخرجها ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتغطيتها بصوص الشيكولاتة ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقدم وبالهناء والشفاء.

ملاحظات لنجاح كيك الشوكولاتة: