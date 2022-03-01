برغوة كثيفة أعملي القهوة التركية على أصولها بوش كثيف بطعم ومذاق لذيذ بطريقة أشهر الكافيهات

تعد القهوة من المشروبات الساخنة المهمة طوال اليوم فهي تساعد على التركيز لأنها تحتوى على نسبة الكافيين، حيث أنها من المشروبات المحببة لبعض الاشخاص، وايضا يوجد انواع كثيرة من القهوة منها القهوة المصرية والتركية، ويمكن تحضيرها بالحليب أو بالماء فقط، فهى تعد من احلى انواع القهوة التى تعطى احساس مميز ولذيذ، سوف نقوم بتحضير القهوة التركية بأنواع مختلفة.

طريقة تحضير القهوة التركية الأصلية

المكونات:-

ملعقة من القهوة المطحون.

كوب من الماء البارد.

رشة من الحبهان المطحون.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:-

في وعاء مخصص للقهوة نقوم بإضافة القهوة والسكر ثم نقوم بوضع الماء ثم نقوم برفعها من على النار.

تقلب جيدا القهوة ثم نقوم بإضافة الحبهان ثم يعاد الوعاء على النار ثم نقوم بإزالته عند الغليان لتكوين رغوة في القهوة.

ثم يتم إعادة الوعاء مرة أخرى على النار ثم نقوم بصب القهوة في فنجان التقديم.

طريقة تحضير القهوة التركية اللاتيه

المكونات:-

ربع كوب من القهوة.

نصف كوب من الحليب.

٥ حبوب من الحبهان.

سكر حسب الحاجة.

طريقة التحضير:-

نقوم بطحن الحبهان وخلطه بالقهوة ثم نقوم بإضافة الحليب والسكر على القهوة ويرفع على النار حتى يغلى.

إذا كنت تريد عمل لاتيه مثلج يمكن تركه ليبرد ويضاف إليه الثلج.

نقوم بتزيينه برشة من القهوة.

طريقة تحضير القهوة التركية بالحليب

المكونات:-

٢ ملعقة ونصف من القهوة التركية المطحونة.

كوب وربع من الحليب.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:-

في وعاء القهوة نقوم بإضافة الحليب وعليه القهوة والسكر ويقلب جيدا.

توضع القهوة على النار حتى تبدأ بالغليان وتكون فقاعات ثم تصب في كوب التقديم.

طريقة أخرى لتحضير القهوة التركية

المكونات:-

سكر حسب الرغبة.

ملعقة من القهوة.

فنجان من الماء المثلج.

طريقة التحضير:-