أسرار تدميس الفول زي المحلات أعملي الفول المدمس على أصوله بطريقة طرية وزي الزبدة

يعتبر الفول من أنواع البقوليات الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة واللازمة لجسم الإنسان فهي غني جدا بالبروتينات والفيتامينات وملئ بالألياف والمعادن، فقد نجد عدد كبير من الناس بلا إستثناء يعشقون تناول الفول المدمس فهو من الأكلات المعروفة في الكثير من الدول، وهو يعد من المأكولات الشعبية التي تشتهر بكثرة في مصر فجميع المصريين يحبون تناوله في وجبة الإفطار بالتحديد، بجانب طبق من البطاطس المقلية والطعمية والمخللات وغير ذلك، فمن الممكن أن نقوم بعمل الفول المدمس في المنزل بدلا من شرائه جاهز فهذا يكون صحي أكثر.

مكونات الفول المدمس بطريقة بسيطة

كيلو واحد من الفول.

كمية مناسبة من الماء.

ثمرتان من الطماطم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الملح والكمون.

رشة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل الفول المدمس بطريقة بسيطة