في 3 دقائق إعملي كيكة الحليب بطعم لذيذ وهشة جداً

الكيك من ألذ وأشهى الحلويات التي يفضلها ويرغب في تناولها الكبار والصغار، ولها مذاق رائع ويمكن تناولها مع المشروبات الساخنة كالشاي والنسكافيه، ويوجد للكيك طرق عدة لتحضيرها وكلاً منها مذاقها لخاص والرائع فمنها الكيك بالبرتقال، وكيك الحليب، وكيك الشيكولاتة، وغيرهم الكثير.

مكونات كيكة الحليب:

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

3بيض.

ربع كوب زبدة.

كوب حليب ساخن.

نصف كوب زيت.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة فانيليا.

ملعقه كبيرة خل.

رشه ملح.

طريقة تحضير كيك الحليب:

في وعاء نقوم بوضع الزيت والسكر والزبدة ثم نقوم بالخفق لمدة دقيقتين ثم إضافة البيض تدريجياً واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا والخل و الملح ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. في وعاء أخر نقوم بخلط البيكنج باودر والدقيق ونخلهم أكثر من مرة تم إضافتهم على المكونات السائلة و نخفق حتى يختلط تماماً المكونات الجافة مع المكونات السائلة. ثم نقوم بإضافة الحليب الساخن والخفق مرة أخرى. نحضر صينية و نقوم بدهنها بالزيت أو نضع بها ورق الزبدة ثم نسكب خليط الكيك وندخل الصينية الفرن الساخن على درجه حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج الكيكة تماماً.

ملاحظات هامة لنجاح كيك الحليب:

يلزم إستخدام نوع دقيق فاخر خاص بالحلويات. يجب نخل المكونات الجافة قبل الإستخدام فعمل لكيك لضمان نجاح الوصفة والحصول على كيك هش. إستخدام المكونات جميعاً بدرجة حرارة الغرفة. السكر يكون ناعم وليس خشن ليكون سهل في الذوبان. عدم فتح الفرن على الكيك إلا بعد مرور نصف ساعة. الكيك بعد أن تنضج لا تغطى ولا تقطع إلا بعد أن تبرد تماماً. يمكن إستبدال الحليب بعصير البرتقال الفريش لعمل أشهى كيكة برتقال وتزين بصوص البرتقال.

مكونات عمل صوص البرتقال:

كوب عصير برتقال فريش.

2 ملعقة كبيرة سكر.

فانيليا.

ملعقة نشأ.

طريقة تحضير صوص البرتقال: