طرق طبيعية سحرية لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة الفعالة 100%

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عمر شويل - جدة تعانى معظم النساء والفتيات من الحواجب الخفيفة والرموش الخفيفة فيرجع احيانا السبب لتقدم العمر، فتلجأ إلى طرق غير سليمة لتكثيف الرموش والحواجب ولكن لمدة معينة وليس أكثر وبعد ذلك ترجع كما هى، فيجب الابتعاد عن أي مستحضرات أو اى طرق إزالة للحواجب تعجز تكثيفها، حيث تبدأ تلجأ إلى الوصفات الطبيعية فهى من الأشياء المعالجة لهذه المشكلة، سنقوم في هذا المقال بالتحدث عن بعض الوصفات والزيوت الطبيعية التي تساعد على تكثيف الرموش والحواجب.

أولاً: زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على تكثيف شعر الحواجب ويعتبر من تقدم وافضل الطرق استخداما ولها أهمية في عملية تكثيف الشعر، حيث يتم تدليك الحاجب بزيت الزيتون ويوضع قبل النوم مباشرة حتى الصباح.

ثانياً: زيت الخروع

يساعد أيضا زيت الخروع على إعادة نمو الشعر وتكثيفه سواء شعر الحاجب أو شعر الرأس فهو من أفضل الزيوت التي تستخدم لهذه المشكلة، حيث نقوم بتدليك الحاجب من مرتين الى ثلاث مرات يومياً لتغذية جذور الشعر.

ثالثاً: زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت الغنية بالبروتين وفيتامين (e) والحديد، يستخدم بتدليكه على الحواجب مرتين يومياً.

طرق تكثيف الرموش

أولاً: الفازلين

الفازلين من الأشياء التي تغذي الشعر حيث يستخدم الفازلين على الرموش باستخدام فرشاة مخصصة للرموش وتوضع يوميا قبل النوم.

ثانياً:- زيت الزيتون أو جوز الهند أو الخروع

يمكن وضع كمية متساوية من كل زيت في زجاجة صغيرة حيث نقوم باستخدام فرشاة الرموش نضع من الزيت على الرموش مساء قبل النوم.

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