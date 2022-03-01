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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت بقطع الفواكه المجففة في 10 دقائق فقط - ثقفني
البسكويت يعد من الحلوى السريعة واللذيذة المرغوبة دائماً بجانب كوب الشاي، فهو له أيضاً العديد من الأنواع المبتكرة ولكل منها مذاقه الخاص مثل بسكويت النشادر، وبسكويت جوز الهند، وأيضاً البسكويت بالمربي وغيرهم من الأنواع الشهية.
مكونات بسكويت بالمربى:
- 2 كوب دقيق.
- كوب ونصف سكر ناعم.
- فانيليا.
- مربى الفراولة.
- كوب ونصف زبدة.
طريقة تحضير بسكويت المربى:
- أولاً في العجان الكهربائي نقوم بخفق الزبدة والسكر جيداً حتى تصبح لونها فاتح وذات قوام كريمي ثم نضيف الفانيليا والدقيق ونعجن لمده 3 دقائق حتى نحصل على عجينة طريه لينه.
- ثم نترك العجينة ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونفرد بسمك نصف سم، ونقوم بتقطيع العجين بالقطاعة المخصصة على الشكل المرغوب مع مراعاه إستخدام قطاعات بأشكال فارغة في الوسط.
- ونقوم بتشكيل أيضاً العجين على شكل دوائر صغيرة.
- نحضر صنية بها ورقة زبدة ونقوم برص العجين الذي تم تقطيعه ودخوله الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط.
- وعندما يخرج بتركه حتى يبرد تماماً.
- ثم نقوم بدهن البسكويت الذي على شكل دائره بالمربى ثم يوضع فوقه قطع البسكويت ذات الأشكال الفارغة من الوسط.
- ونضعه في طبق التقديم ويرش عليه سكر بودره ويقدم وبالهناء والشفاء.
مكونات عمل البسكويت بالفواكه المجففة:
- 2 كوب دقيق.
- كوب ونصف زبدة.
- كوب سكر.
- ملح.
- كوب فواكه مجففة.
- بيضة.
- فانيليا.
- بيكينج بودر.
طريقة تحضير بسكويت الفواكه المجففة:
- نضع بالمضرب الكهربائي الزبدة مع السكر ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط كريمي ذات لون فاتح.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ثم نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلطهم أكثر من مره وإضافتهم على الخليط السابق مع العجن بأستمرار حتى تتماسك جميع المكونات.
- نقوم بإضافة الفواكه المجففة ونعجن ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل مستطيل ونغلقها بورق الفويل ونضعها في الثلاجه لمده لا تقل عن ساعتين.
- نقوم بتقطيع العجين إلى شرائح بالسكين قطع متساوية ونضعها فى صنية بها ورقة زبده أو مدهون بالزيت وندخلها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط ونتركها لمده 10 دقائق حتى تنضج
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