بكوب دقيق واحد إعملي الكريب الحلو والحادق بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ

الكريب من المأكولات التى إشتهرت منذ فترة قريبة ولكنها حازت على إعجاب وقبول الكثير، وأصبح من الوجبات السريعة المحبة لدى الكبار والصغار، وإليكم اليوم طريقة سهلة لعمل الكريب لتجنب شراءه من المحلات للحفاظ على صحة أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار.

مكونات ومقادير عمل الكريب الحادق:

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشأ.

1بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقه كبيره زبدة.

رشه ملح.

ربع ملعقة فلفل أسمر.

كوب حليب.

حشوات الكريب الحادق:

مشكل جبن.

فراخ شرائح.

زيتون.

فلفل ألوان شرائح.

كاتشب.

مايونيز.

لحمة مفرومة (لعمل الكريب باللحمة).

مكونات ومقادير الكريب الحلو:

كوب دقيق.

ملعقة نشأ.

ملعقة كبيرة خل.

بيضة.

فانيليا.

ملعقه كبيره زبده.

رشة ملح.

كوب حليب.

حشوات الكريب الحلو:

شوكولاتة.

شرائح موز.

شرائح فراولة

كيوي.

مربى (أى نوع).

صوص كراميل.

صوص الشيكولاتة.

طريقة تحضير الكريب الحادق:

في وعاء نقوم بوضع الدقيق والنشأ وباقي المكونات البيض والزبدة والخل والفانيليا ونخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة الحليب ونقلب حتى نحصل على خليط ناعم جداً ونتركه يرتاح لمده خمس دقائق. نقوم بوضع طاسة على النار ساخنة و نقوم بدهنها بالقليل من الزيت ثم نقوم بأخذ ملعقة من الخليط السابق ونضعها فى الطاسة ونشكلها على شكل دائرة متساوية ونتركها علي نار هادئة حتي يتغير لونها ونقلبها إلى الوجه الأخر لتنضج من الناحيتين. نبدأ في تجهيز الحشو الحادق نقوم بتشويح شرائح الدجاج أو اللحم ونضع عليها الفلفل الرومي الألوان ونقلب حتى يتغير لون اللحم أو الدجاج. نفرد الكريب ونضع الحشوة وعليها مشكل الجبن على شكل مثلث وإضافة الكاتشب والمايونيز والزيتون ونلف الكريب. في طاسة أخرى مدهونة بالزيت نقوم بوضع الكريب بعد حشوه ليتحمص ونقلب على الجهتين ليأخذ لون ويصبح مقرمش بعض الشئ.

طريقة عمل الكريب الحلو:

في وعاء نقوم بوضع جميع المكونات ونقلبها جيداً حتى نحصل على قوام كريمي خفيف بعض الشيء و نحضر طاسة و نقوم بدهنها بزيت وتكون ساخنة ونضع ملعقة من الخليط السابق بشكل دائرة متساوية ونتركها حتى تأخذ لون و نقلبها على الجهه الأخر ونقوم بوضع حشوة الكريب الحلو. نضع الشيكولاتة وعليها شرائح الموز والفراولة ونلف الكريب على شكل مثلث ونزينه بعد لفه بصوص الكراميل. يمكن أيضاً حشو الكريب الحلو بالمربى والكيوي ويزين بصوص الكراميل أو صوص الشيكولاتة.

ملاحظات لنجاح الكريب الحلو والحادق: