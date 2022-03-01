نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات الشهية والصحية وأفضل من محلات الحلويات الشرقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحلي بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات الشهية والصحية وأفضل من محلات الحلويات الشرقية - ثقفني
تعتبر البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية بصفة خاصة، والتي تتمتع بطعمها الرائع والمميز والمحبب تناولها لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن البقلاوة الشرقية منتشرة بصورة كبيرة في جميع أنحاء البلاد العربية وخاصة في مصر، وهي من أهم الحلويات التي يتم عملها في المناسبات السعيدة والافراح والحفلات، وهي من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.
طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات
المكونات
- بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.
- كوب كبير من السمنة البلدي أو الزبدة.
- المكسرات ولابد من أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.
مكونات عمل الشربات أو العسل
- كوبان من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة التحضير
- قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل ما نقوم بوضع صينية البقلاوة بها.
- نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير منها أو من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش.
- ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش.
- ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن.
- نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى.
- بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ