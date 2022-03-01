أحلي بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات الشهية والصحية وأفضل من محلات الحلويات الشرقية

تعتبر البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية بصفة خاصة، والتي تتمتع بطعمها الرائع والمميز والمحبب تناولها لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن البقلاوة الشرقية منتشرة بصورة كبيرة في جميع أنحاء البلاد العربية وخاصة في مصر، وهي من أهم الحلويات التي يتم عملها في المناسبات السعيدة والافراح والحفلات، وهي من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات

المكونات

بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة البلدي أو الزبدة.

المكسرات ولابد من أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير