اسرع خبز ممكن تعمليه ...طريقة عمل خبز الشاورما و التورتيلا بمكونات سهلة جدا لجميع أنواع السندوتشات

عمل خبز الشاورما و التورتيلا، تعد الشاورما من الأكلات سريعة التحضير والتي تقوم كثير من المطاعم بتقديمها في جميع الدول العربية وتقدم الشاورما في خبز التورتيلا وهو نوع من الشاورما السوري المفضلة عند الكثير والتي انتشرت في مصر بسرعة هائلة نظرًا لمذاقها اللذيذ وطعمها الرائع ويتساءل الكثير عن طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل وسوف نقدم إليكم الخطوات الصحيحة.

عمل خبز الشاورما و التورتيلا

طريقة عمل خبز الشاورما التورتيلا



كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب سميد مطحون.

نصف ملعقة ملح.

رشه من الخميرة الفورية.

كوب ماء فاتر.

خطوات تحضير خبز الشاورما التورتيلا

نحضر بوله أو وعاء عميق ونضع الدقيق.

نقوم بإضافة السميد والملح ورشة الخميرة.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها تمامًا.

نضيف الماء الفاتر بالتدريج مع السميد ونستمر في العجن حتى نحصل على قوام متماسك لين.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات بالتساوي ونرصها في صينية بها الدقيق ونغطيها ونتركها حتى تتخمر.

بعد ذلك على مسطح نقوم بفرد كرات العجينة لتصبح دائرية.

نقوم بتكرار هذه الخطوة مع باقي الكمية.

نضع مقلاة على النار ونتركها حتى تسخن ونقوم بتحمير عيش التورتيلا ليصبح جاهز للشاورما.

أفضل طريقة لعمل خبز الشاورما في المنزل

تبحث جميع الأمهات عن الطريقة المضبوطة لعمل خبر الشاورما بدلا من شرائه وتعد تلك الطريقة الأفضل على الإطلاق.

مقادير المستخدمة خبز الشاورما

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

كوب من الماء.

كوب وسط من الزيت.

خطوات تحضير خبز الشاورما