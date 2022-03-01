بمقادير اقتصادية حضري كيكة البرتقال الهشة القطنية في الخلاط بطعم يجنن زي المطاعم في 5 دقائق

هناك العديد من الحلويات السهلة والبسيطة التي يمكن اعدادها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وأبرز هذه الحلويات هو الكيك ‏يتم إعداده واستخدام بعض النكهات المختلفة واللذيذة معه، كما انه سهل التحضير ويمكن اعداده بشكل سريع و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد احد انواع الكيك المميزة هي كيكة البرتقال اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الناس لأن لها طعم مميز خصوصا الأشخاص الذين يحبون رائحة وطعم البرتقال حيث يتم استخدام طعم البرتقال في هذا الكيك وخلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة البرتقال اللذيذة ونتحدث عن طريقة إعداد هذه الكيكة حتى تكون جاهزة ولذيذة.

‏مكونات إعداد كيكة البرتقال

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة البرتقال اللذيذة في المنزل وهذه المكونات بسيطة وسهله وتشبه كثيرا طريقة إعداد الكيكة التقليدية ولكن تختلف إضافة نكهة البرتقال إليها وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

نحتاج إلى كوبين ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الزيت

كوب من الحليب

كوب من السكر

ملعقة كبيرة من الباكنج بودر

أربع بيضات

ملعقة من العصير البودرة الذي له طعم البرتقال

ملعقة من الفانيليا

طريقة إعداد كيكة البرتقال

في ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة البرتقال اللذيذة والخطوات التي نحتاج إليها حتى تكون كيكة البرتقال جاهزة و هي :

نحضر الخلاط الكهربائي نضع فيه أولا المكونات السائلة الحليب والزيت بعد ذلك نضيف البيض‏.

نضيف باقي المكونات السكر والباكنج بودر والفانيليا وعصير البرتقال البودرة

نضيف باقي المكونات السكر والباكنج بودر والفانيليا وعصير البرتقال البودرة ونبدأ في تحريك هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي حتى تمتزج هذه المكونات وتصبح جاهزة.

بعد ذلك نخرج هذه المكونات من الخلاط الكهربائي ونضع المكونات داخل صينية مناسبة ثم نضع هذه الصينية داخل الفرن حتى تكون الكيكة جاهزة وتكون منتفخة.

بعد ذلك يتم وضع الكيك في الثلاجة حتى يصبح بارد ويتم تقطيعه وتقديمه باردً

كيكة البرتقال من أكثر أنواع الكيك التي يتناولها الكبار والصغار وعمل الكيك ليس صعب ولكنه يحتاج الي خطوات تساعدك في الحصول على كيك طبيعي مثل المحلات بسهولة وحتي تحصلين على الكيك يجب أن يحتوي على ٢ بيضة وكوبان دقيق وإضافة عصير البرتقال ومن ثم طريقة تحضير الكيك العادي والحصول على كيك مثل الجاهز تماما في دقائق بدون مجهود وقد أوضحنا طريقة عمل كيكة البرتقال في السطور المقبلة