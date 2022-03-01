4 أخطاء كارثية عند طهي البطاطس تفعلها جميع الأمهات تسبب الوفاه تجنبيها فورا قبل فوات الاوان

من اهم الأشياء التي لا بد من العناية بها اثناء طهي الطعام هو التأكد ‏أن المكونات الطبيعية التي نحتاج إليها في إعداد الطعام جميعها في حالة جيدة، ‏وتم تخزينها بشكل صحيح لأن التخزين الخاطئ يمكن أن يكون من أسباب حدوث المشاكل الصحية للأشخاص عندما يقومون بتناول هذه المأكولات ومن أبرز ‏المكونات الصحية التي لا بد من العناية بطريقة تخزينها البطاطس لانه عندما يتم تخزين البطاطس بطريقة خاطئة فإن هذا يسبب العديد من المشاكل الصحية للأسرة و خلال هذا المقال سنتحدث ‏احد الكوارث التي حدثت بسبب التخزين البطاطس بطريقة خاطئة.

‏كارثة حدثت بسبب طهي الطعام بشكل خاطئ

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هناك خبر انتشر ‏على مواقع الإنترنت عن أسرة روسية تعرضت للتسمم الجماعي وعندما ذهبت الأسرة إلى المستشفى وتم فحص المشكلة التي تعاني منها الأسرة أكتشف الأطباء أن الأسرة قد تعرضت إلى تسمم شديد أدى إلى وفاة جميع أفراد الأسرة، ‏وهذا حدث بسبب أن الأسرة قد قامت بتخزين البطاطس بشكل خاطئ، ‏فقد تم اكتشاف أن الأسرة ‏تقوم بتخزين البطاطس في قبو داخلي في المنزل ‏وهذا أدى إلى حدوث تعفن للبطاطس.

أضرار تعفن البطاطس

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هناك العديد من الأضرار التي تحدث عندما يتم تناول البطاطس أو الخضروات بشكل عام وقد تعرضت إلى التعفن، ‏عن العفن حتى لو كان في جزء واحد فقط من أجزاء الخضراوات أو الفواكه فإنه يطلق غاز قوي، ‏الغاز يؤثر بشكل مباشر على جميع حبات البطاطس التي تكون موجودة في المكان و تفسد جميعها ‏عندما يتناول الإنسان هذه البطاطس فإنه يتعرض إلى تسمم بشكل سريع، ‏وهذا لأن هناك بعض البراعم التي يكون لها لون أخضر تنتشر على قشرة البطاطس من الخارج وهذه البراعم تزيد من تركيز السموم في رسم البطاطس وعندما يتم تخزين البطاطس لفترات طويلة فإن هذا يؤدي إلى احتمال انتشار العفن ‏جميع حبات البطاطس، ‏لذلك يجب الحرص على تخزين البطاطس بشكل صحيح ‏عدم تناول البطاطس الا بعد التأكد أنها صالحة للأكل ولم تتعرض إلى أي تفعن

البطاطس من أكثر الأشياء التي يحبها الجميع ولتجنب حدوث أمراض يجب الاهتمام باختيار نوع البطاطس بدون عفن أو بها ثقوب هذه الأشياء تعمل بصورة كبيرة على جعل البطاطس ممرضة وخطر كبير جدا علي الصحة لذاك يجب الاهتمام باختيار نوع البطاطس الجيدة بدون زبول وقد أوضحنا خلال المقال طريقة اختيار البطاطس بنوع جيد بدون مجهود اطلاقا