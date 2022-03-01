اشربه صباحا لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين في 3 أيام

ألم المعدة والقولون هي أحد مشاكل الجهاز الهضمي التي تسبب له العديد من الآلام التي ربما لا يتحملها الإنسان وهناك العديد من الطرق التي يحافظ بها الإنسان على صحة الجهاز الهضمي وأبرز هذه الطرق أن يتناول الطعام الصحي الذي يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي بشكل كبير لأن أحد أسباب آلام الجهاز الهضمي هو تناول الأطعمة غير الصحية التي تسبب العديد المشاكل للجهاز الهضمي وخلال هذا المقال سنتحدث عن احد المشروبات التي تساعد على التخلص من آلام القولون والتخلص من السموم التي تكون موجودة في الجهاز الهضمي وسنتحدث عن مكونات هذا المشروب وبعض الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

‏مشروبات تساعد على الحفاظ على صحة القولون‏

فيما يلي سنتحدث عن أحد المشروبات ‏التي تساعد على التخلص من السموم الموجودة في القولون وهذا المشروب هو مشروب القرفة واللبن وهو أحد المشروبات الفعالة لعلاج هذه المشكلة وطريقة إعداد هذا المشروب هي:

‏نضع كوب من اللبن يغلي على النار بعد ذلك نضيف له ملعقة من القرفة المطحونة.

‏نضع القرفة تغلى مع اللبن بعد ذلك نضع كوب من مشروب القرفة واللبن ونضيف له ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي حتى يعمل على تحلية هذا المشروب.

يتم تناول هذا المشروب عند الشعور بالألم في القولون او تعرض الجسم للإمساك.

‏الوقاية من الإصابة بالامساك وألم القولون

‏هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها حتى نتخلص من المشكلة الم القولون والإمساك وفيما يلي سنتحدث عن بعض هذه النصائح: