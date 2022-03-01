2 كوب دقيق ..طريقة عمل المشبك السوري والمشبك الدمياطي الأصلي بكل أسرارة مقرمش ولونه ذهبي خطير طعمة روعة

عمل المشبك السوري والمشبك الدمياطي، يبحث الكثيرون عن طريقة عمل المشبك، بسبب تميزه بسهولة تحضيره ووجود مكوناته البسيطة في كل مطبخ، حيث يعتبر من أشهر الحلويات العالمية، حيث تقوم بإعداده دول عديدة بطرق متنوعة.

عمل المشبك السوري والمشبك الدمياطي

طريقة عمل المشبك الدمياطي

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

رشه ملح.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة تحضير المشبك الدمياطي

نضع الدقيق مع النشا في وعاء عميق ونخلطهم جيداً.

نقوم بإذابة الخميرة في الماء الدافئ.

ثم نضيفها على خليط الدقيق والنشا ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى يصبح سمك العجين مثل الزبادي.

نقلب العجين باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتي لا يتكتل الدقيق.

نترك الخليط جانباً لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تتخمر ونضع الوعاء داخل كيس النايلون.

نسخن الزيت في مقلاة صغيرة، ثم نضع العجين في كيس كريمة التزيين بطرف غير سميك أو قطع طرف كيس سميك ثم وضع العجين.

بعد وصول الزيت لدرجة الحرارة المطلوبة نبدأ القلي، بحيث نضغط على الكيس ليخرج العجين في شكل خيط متوسط السمك.

ونبدأ نصنع شكل القرص على قاعدة المقلاة بشكل عشوائي مثل شكل المشبك الجاهز.

بعد أن نحمره نقلبه على الجهة الأخرى حتى لا يتفتت.

بعد تحميره نخرجه من الزيت نضعه على مناديل ورقية وبعد أن يبرد نصب عليه شربات السكر ويصبح جاهز.

طريقة عمل المشبك السوري

ربع كوب دقيق.

كوب ونصف سميد.

كوب ونصف ماء دافئ.

نصف كوب زيت.

ملعقتان كبيرتان بودرة لبن.

معلقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة.

رشه ملح.

طريقة تحضير المشبك السوري

نضع كل المكونات الجافة معاً في وعاء عميق ونضيف إليه الزيت ونقوم بفرك كل المكونات جيداً ثم نضيف إليه الماء ونعجنهم حتى يصبح الخليط متماسك.

نتركها لمدة ساعة حتى تتخمر ونضع العجينة في كيس كريمة التزيين للتحكم تشكيلها.

نضع مقلاة على النار ونضع الزيت ونتركه حتى يسخن قليلاً ونسكب الخليط في الزيت على شكل دوائر مكررة.

نتركها في الزيت حتى تتحمر ونرفعها من على النار، ونسكب عليها الشربات بعد أن تبرد ونقدمها.