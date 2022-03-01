أسهل طريقة لعمل جل بذور الكتان الكيراتين الطبيعي للشعر واستعماله للشعر الكيرلي مغذي ومقوي للشعر الضعيف

‏بذور الكتان من الاعشاب الطبيعية المميزة الذي يمكن من خلال ها إعداد العديد من الوصفات الطبيعية وعندما نقوم باستخدام الماء الساخن مع بذور الكتان وتحريك هذه البدور جيدا فاننا نحصل على ‫جل يمكن استخدامه لعلاج ‏العديد من المشاكل التي تظهر على البشرة على الشعر و العديد من المشاكل الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام بذور الكتان لعمل كراتين طبيعي للشعر ‏حل العديد من المشاكل الشعر الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط الذي يساعد على إعداد كراتين للشعر ولا تحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يصبح هذا الخليط جاهزًا.‬

مكونات كراتين جيل بذور الكتان لفرد الشعر الخشن

‏فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد جيل بذور الكتان الذي يعمل على تنعيم الشعر وفرد الشعر بشكل عميق والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذا الخريطة ليست كثيرة فقط نحتاج إلى بعض من بذور الكتان نضيف لها كوب كبير من الماء الساخن ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لدينا جيل بذور الكتان الذي يمكن استخدامه ‏ذلك نضيف المكونات الأخرى إلى هذا الخليط وهذه المكونات هي:

‏ملعقة من زيت الخروع

ملعقة من زيت السمسم

ملعقة من زيت جوز الهند.

فيتامين E .

كراتين جيل بذور الكتان لفرد الشعر الخشن

‏فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام بذور الكتان في فرد الشعر: