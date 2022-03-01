طريقة تحضير الأرز بالحليب الكريمي في الفرن بكل أسراره بمكونات متوفرة في جميع المنازل

أرز بالحليب الكريمي في الفرن من أكثر الحلويات الشهية والاقتصادية التي تقدم في فصل الشتاء ويمكن تقديمها أيضاً بارد فهو من الحلويات السهلة و المغذية وهذا لأنها تحتوي على الحليب و الأرز وكلتا هذه المكونات مفيدة جداً للأطفال لجميع أفراد أسرتك، دائمًا نقوم بالذهاب إلى المطاعم و الكافيهات لتناول هذه الحلوى اللذيذة جداً، ويتسأل الكثير من الأمهات عن أسرار قوام الأرز بالحليب و طعمه اللذيذة ومعرفة قوامة الكريمي المتماسك سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لعمل أحلى وأطعم أرز بالحليب في الفرن.

مقادير الأرز بالحليب الكريمي في الفرن

هذه الحلوى من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها من المنزل، كما أنه من الحلويات الخفيفة واللذيذة ولا تحتاج الكثير من المكونات وهي:

لتر من الحليب الطازج.

كوب إلا ربع من الأرز الأبيض المغسول.

2 ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.

كوب إلا ربع من الماء.

6 معالق كبيرة من السكر.

3 معلقة كبيرة من الكريم شانتية بودر.

طريقة تحضير الأرز بالحليب الكريمي في الفرن