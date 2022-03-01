ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة في 5 دقائق وتحويلها إلي فراخ طازة حتي لو مجمدة من سنة جربيها فوراً

معلقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها طازجة ،أسعار الدواجن تتغير بشكل دائم وفي الكثير من الأحيان ترتفع بشكل كبير وهو ما يجعل الكثر يتجه الي شراء الفراخ المجمدة لان سعرها يكون ارخص من الفراخ الطازجة ولكن مع اختلاف في الطعم بسبب عملية التجميد وهو ما يجعل الكثير من ربات البيوت يبحث عن طريقة لفك الفراج المجمدة ولكن دون أن يتغير طعمها يكون لها نفس طعم الفراخ الطازجة ويمكن القيام بذلك ببساطة من خلال مكون واحد سحري يجعل الدجاج يحافظ على طعمه وخلال السطور التالية سنعرض افضل مكون يمكن استخدامه لفك تجميد الدجاج بسرعة رهيبة.

كيفية فك الدجاج المجمد دون تغير طعمه

دائما ما يلجأ الكثير عند فك تجميد الدجاج الي وضعه في الماء الساخن وهي من أخطر العادات حيث تسبب في فقد الدجاج لنعمه والكثير من فوائده الغذائية لذلك من الضروري القيام بهذه الخطوة ويمكن استخدام المحلول السحري لفك تجميد الدجاج ويساعد في جعل الدجاج نفس طعم الدجاج الطازج ويساعد في تنظيف اي بقيا دم موجودة في الفرخة ويقتل اي نزع من البكتيريا موجودة عليها، والذي يمكن تحضيره كالتالي:-

يوضح نصف اناء ماء فاتر عادي ويضاف عليه معلقة من ملح البحر الخشن ليس الناعم لان له خصائص تساعد في تسريع ذوبان الثلج وبالتالي يذوب تجمد الدجاج بسرعة.

يضاف على المحلول معلقة من السكر ويقلب معه وبعد ذلك توضح به الفرخة المجمدة وتترك ربع ساعة سيلاحظ تفككها ولكن يجب الحرص على طهيها بعد تفككها فورا لتجنب تجمع البكتيريا عليها.

كيفية عمل فراخ بصوص الطماطم المميز

الفراخ من الأكلات التي لها العديد من الطرق ولكن الفراخ بصوص الطماطم من افضل ال صفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويتم تحضيرها عن طريق سلق الفراخ جيدا لمدة سلعة ونصف، وبعد ذلك يتم وضع ربع كوب عصير طماطم مع معلقة من الكاتشب ومعلقة من الملح ومعلقة سكر ويقلب كل الخليط ويتم وضع هذا الخليط على الدجاج وبعد ذلك يوضع في فرن على الشواية ربع ساعة حتى يصبح الوجه أحمر ويتم إخراجها من الفرن