كريم لسان البحر والنشا العجيب لبشرة بيضاء ومن أول مرة

كريم لسان البحر والنشا نتعرف اليوم على الخلطة الجبارةكريم لسان البحر والنشا العجيب لبشرة بيضاء ومن أول مرة لتبييض البشرة، وهو مكون رهيب يساعد علي التفتيح والتبيض من اول استخدام بفصل الله، ويعمل ايضا علي سد المسامات المفتوحة، ويجعلك بنت 16 سنة وهو النشا يساعد في التخلص من سواد السنين، ويعمل ايضا علي شد البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا على كريم لسان البحر والنشا الجبار في تبييض البشرة.

مكونات كريم لسان البحر والنشا

سوف نتعرف علي مكونات الكريم الرهيب الذي سوف نستخدمه بسهولة وعمله في المنزل بدون تكلفة وهو كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الحنه البيضة.

ملعقة كبيرة من لسان البحر المطحون.

معلقتين من الصابون المبشور.

كريم مرطب اي نوع.

معلقتين من الحليب.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير كريم لسان البحر والنشا في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الصابون المبشور ونضيف عليه الحليب. ثم نضيف ماء الورد والحنة البيضة والنشا الكوري ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف كريم مرطب علي الخليط ومعه لسان البحر ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. عندما يصبح خليط كريم ونقوم بغسلة البشرة ونضع طبقة من الخليط علي الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة. ونغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الكبير في التفتيح.

لسان البحر والنشا والزبادي لتفتيح وإزالة التجاعيد من البشرة فوري

سوف نتعرف علي مكونات المكون الجبار والموجودة في كل منزل بدون تكلفة في شراء المكونات وهي كما يأتي:-

معلقة من لسان البحر المطحون.

معلقتين من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة من النشا الكوري.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي اسهل طريقة لتحضير الكريم بالمنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب ولا اي مشاكل وهي كالتالي:-