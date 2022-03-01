أسهل طريقة لعمل التورتة بأربع بيضات فقط وتزيينها بجناش الشيكولاتة الاقتصادي

أسهل طريقة لعمل التورتة بأربع بيضات فقط، حيث سنقوم بتجهيز هذه التورتة بدون اسبونش كيك جاهز، ولكن سنقوم بعمل الاسبونش في البيت بمقادير مضبوطة، سنحصل على كيك هش ومرتفع اذا طبقنا المقادير كما هي، التورتة يمكن أن نقوم بتسويتها في صينية مقاس 20 وبأربع بيضات فقط، وهناك العديد من التكات للحصول علي كيك اسفنجي هش مرتفع أنه يجب أن تكون كل المقادير المستخدمة في درجة حرارة الغرفة، يتم خفق البيض لمدة ربع ساعة كاملة حتي يصبح لونه فاتح ويزيد في الحجم، يتم نخل الدقيق عدة مرات قبل أن يتم استخدامه، ومن المهم اضافة ملعقة خل للمكونات أثناء عملية الخفق.

مكونات التورتة

اربع بيضات

150 جم سكر

165 جم دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كيس فانيليا

ملعقة صغيرة خل

20 جم كاكاو خام

26 جم نشا

75 جم ماء ساقعة

ملعقة صغيرة محسن جل

طريقة عمل التورتة

نحضر اناء كبير ونضع كل المكونات السابقة مع بعض وهي البيض والسكر والدقيق والبيكنج بودر وفانيليا والخل وكاكاو الخام والنشا والماء ومحسن الجل ثم نقوم باحضار مضرب كهربائي أو عجان ونقوم بضربهم جيدا

نستمر في الضرب ليس أقل من عشر دقائق حتى تكون المكونات قد تجانست جيدا ولو الكيك أصبح فاتح

نأتي بصنية مقاس 18 أو 20 ونضع بها ورق زبدة في القاع والجوانب

نقوم بوضع خليط الكيك الاسبونش في الصينية التي قمنا بتجهيزها وندخل في فرن يكون علي درجة حرارة 180 ويكون الفرن والع من تحت فقط ونضع الصينية في الرف الأوسط وبعد ذلك نتركها في الفرن نصف ساعة أو نصف ساعة وخمس دقائق بعد ذلك نقوم باخراجها ونقلبها علي صينية

وبعد أن تبرد نقوم بتقسيم الكيك الي طبقات تمهيداً لتزيينه

الجناش الاقتصادى لتزيين التورتة

يتكون من 900 جرام من الشوكولاته ومعه 150 جم زيت وأيضا 150جم كريم شانتيه بودر خام ونستخدم 300 جم مياه وطريقة تحضير الجناش هي:

نقوم بإحضار حلة ونضع فيها ماء و نضيف أيضا الزيت وكريم شانتيه بودر خام نضعهم علي النار ونستمر بالتقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضها ونكون مجهزين الشيكولاتة علي جنب وأول ماتغلي ويبدأ القوم يكون مثل اللبن ثم نضيف الشيكولاتة الخام ونقلب حتي تسيح الشيكولاتة تماماً

طريقة عمل تورتة سهلة

حيث يمكن استخدام نفس المقادير مع الحفاظ على البيض مخفوقًا جيدًا حتى يصنع موسًا كثيفًا،بعد ذلك نضيف السكر ومستخلص الفانيليا ونقلب حتى يصبح المزيج ناعما، ثم اخلطي الدقيق تدريجياً مع رشة ملح ونضيف ايضا البيكنج بودر حتى يتحقق الاتساق المطلوب، ثم تُخبز لمدة 30 دقيقة على حرارة 170 درجة على طبق مغطى بالطحين، يُترك ليبرد بعد التقشير ، ثم يُملأ بالكريمة ويُزين بالشوكولاتة المقطعة أو الكاكاو حسب الرغبة.