لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا فرن في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

‏يحب الأطفال شراء الحلويات من الخارج كثيرا وربما يفضلونها عن تناول البسكويت والشوكولاتة والمقرمشات وهذا لأن لها ألوان مميزة وجميلة ومختلفة وتجذب الأطفال عندما يذهبون إلى شرائها من الخارج وهناك العديد من انواع الحلويات التي يحب الأطفال شرائها ولكن جميع هذه الانواع تحتوي على العديد من العناصر الكيميائية الضارة التي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية للأطفال من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلال إعداد هذه الحلويات في المنزل بطريقة صحية حتى نتجنب الآثار الجانبية التي يمكن أن تصيب الأطفال بسبب تناول هذه الحلويات وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الحلويات في المنزل وهذه الحلويات لا تحتاج إلى الكثير من المكونات او الكثير من الوقت وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ ومميز ويشبه طعم الحلويات التي يحب الأطفال تناولها من الخارج و خلال هذا المقال سنتحدث عن كل التفاصيل التي يمكن من خلال إعداد هذه الحلويات.

‏مكونات إعداد حلوى الجيلاتين في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد حلويات الجيلاتين التي يحب الأطفال تناولها لأن لها ألوان مميزة وأشكال جميلة و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الحلوى:

كوب من الماء

كوب من السكر

10 ملاعق كبيرة من الجلاتين

‫1\2‬ ملعقة صغيرة من الفانيليا‬

ملون طعام يمكن اختيار اللون المناسب حسب الرغبة نصيف سكر أيضا حسب الرغبة

طريقة إعداد حلويات الجيلاتين

‏فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد حلويات الجيلاتين في المنزل بطريقة سهلة وهذه الخطوات هي: