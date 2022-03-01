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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطائر محشية قطنية وهشه بمكونات اقتصادية بدون بيض أو زبدة - ثقفني
أسرع طريقة لتحضير فطائر محشية من أهم المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها وهذا لأنها من أخف الوجبات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها في الإفطار أو في العشاء كما يمكنك الأولاد أخذها في المدرسة، ولذلك حرصنا على على تقديم طريقة سهلة وسريعة لتحضير الفطائر دون مجهود فهي تحتوي على مكونات بسيطة ولن تكلفك الكثير، ويمكنك إضافة الحشوات المفضلة لديك من الجبن أو اللحم المفروم او غيرها من الحشوات المتوفرة لديك.
مقادير الفطائر المحشية
سنقدم لكم أخف وأحلى فطائر محشية بعجينة قطنية و هشة يصلح تحضيرها في وجبة الإفطار أو في العشاء، وهي تتكون من مكونات متوفرة في كافة المنازل وهي:
- كوب من الزبادي.
- 2 كوب من الدقيق (يمكنك إضافة المزيد إذا لزم الأمر).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 معلقة من الحليب البودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
الحشوة
- جبن شيدر أو أي نوع آخر مبشور.
- 5 معالق من البقدونس المفروم.
- زيت نباتي للقلي.
طريقة تحضير الفطائر المحشية
- أولاً نأتي بوعاء كبير و نضع الزبادي والملح والسكر و الحليب البودر والخل الأبيض.
- نخلط كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق على خليط الزبادي حتى يتشربه الدقيق ويصبح مثل حبات الرمل.
- بعد ذلك نبدأ في عجن الفطائر ونقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تكتفي العجينة ثم نعجن العجينة حتى يصبح قوامها طري وناعم.
- ثم نقوم بتغطية العحينة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- نقوم بتحضير الحشوة نضع اي نوع من الجبن ونخلطهم مع البقدونس حتى يمتزجا، يمكنك إضافة الحشوات المفضلة لديك.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كور متوسطة الحجم ما يقارب 10 قطع ثم نفرد كل قطعة على حدى على طاولة الرخامة بعد رش القليل من الدقيق لكي لا تلتصق.
- نفردها حتى يصبح حجمها مثل حجم الطبق.
- نقوم بوضع ملعقة من حشو الجبنة في منتصف العجينة ثم نغلقها ونضغط عليها بالشوكة لكى لا تفتح أثناء التسوية.
- نستكمل هكذا حتى ننتهي من كمية الفطائر.
- نضع طاسة على النار ونضع الزيت النباتي حتى يسخن.
- ثم نضيف قطع فطائر المحشية في الزيت حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نخرج الفطائر على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام وهي ساخنة بجانب الصوصات بالصحة والعافية.
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