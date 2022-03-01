نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير دايبة دوب أعملي بسكويت أولكر بالتمر على أصوله بطريقة غير مكلفة وبطعم لذيذ مثل الجاهز في المقال التالي
يعد بسكويت أولكر هو من أحلى أنواع المعجنات التي يعشق تناولها الأطفال والكبار وتقدمها كوجبة خفيفة للأطفال بجوار كوب من اللبن أو الشاي، وتستطيع ربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة إعداد بسكويت أولكر بدون ما يحتاج اي تكلفة او وقت او مجهود منها، حيث تكون مكونات البسكويت بسيطة ومتوفرة لدينا في المنزل.
يتميز بسكويت اولكر بأنه لين وناعم جداً، كم أنه يعشقه الكبار والصغار لما له من مذاق حلو ومختلف عن باقى المخبوزات، كما أنه سهل فى التحضير ومكوناته بسيطة، فلا داعي لشرائه من الأسواق و تحضيره فى المنزل بكل سهولة، كما أنه يمكن تناوله مع كوب الشاى أو النسكافيه فهو من الوجبات الخفيفة التى يمكن أن تقدم فى الصباح، ولهذا السبب سوف نعرض فى هذا المقال عن كيفية تحضير بسكويت اولكر فى المنزل بكل سهولميز بسكويت اولكر بأنه يمكن أن يكون ساده أو محشو بالتمر، فكلاهما يتمتعان بمذاق لذيذ ومختلف. ويمكن تناولهما فى اى وقت وكل مكان فهو خفيف وهش وناعم، كما أن التمر له فوائد عديدة فى صحه أولادنا فهو ينمى الذاكرة كما أنه يحمى من الكثير من الأمراض.
مكونات بسكويت اولكر محشو بالتمر
- 2 كوب دقيق.
- بيضة واحدة.
- فانيليا.
- معلقة كبيرة من البيكينج باودر.
- كوب الاربع سمن.
- رشة ملح.
- نصف كوب سكر بودرة.
- ربع كيلو عجوة.
تحضير بسكويت اولكر بالتمر
- نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكنج باودر ورش
- ثم نضيف الملح ونقوم بخلطهم جيداً.
- نحضر وعاء آخر ونضع بداخله السكر والزبدة المذابة ونقوم بخفقه جيداً بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضع فى وعاء الزبدة والسكر البيض والفانيليا ونستمر فى الخفق ثلاثه دقائق حتى يصبح لونه أبيض وتصبح العجينة لينة.
- بعد ذلك تغطى العجينه جيداً وتدخل الثلاجه وتترك لمده عشر دقائق حتى ترتاح العجينة.
- تفرد العجينة بواسطة النشابة ونضع كمية قليلة من الدقيق من أسفلها، ثم نقوم بتقطيع العجين قطع متساوية الحجم ونأخذ كل قطعه ونحشيها بالتمر، ثم نغلق عليها مرة ثانيه ونقوم بتشكيل الجزء العلوى من البسكويت بعمل خطوط طولية بالشوكه.
- نضع البسكويت فى صينية الخبز ونسخن الفرن على درجة حرارة 180، ثم يدخل الفرن ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يحمر الوجه.
- من الممكن أن نقوم بعمل بسكويت اولكر السادة بنفس الطريقة والمكونات مع الفارق أننا لا نقوم بحشو البسكويت التمر، فكل واحد فيهم له مذاق مختلف ورائع ويكتسب الطعم الهش الخفيف.
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