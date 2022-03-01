حضري المش الفلاحي بطريقة مختلفة ومذاق رائع في البيت

تعد الجبنة الفلاحي القديمة أو المش الفلاحي من ألذ وأطيب أنواع الأجبان، حيث أن المش الفلاحي يعد من الوجبات المفضلة على الفطور والعشاء أيضاً، وحيت يتميز المش الفلاحي أو الجبنة القديمة أنه من الأغذية والأطعمة المحببة عند الفلاحين، كما أن المش الفلاحي يشتهر كثيراً في جمهورية مصر العربية، وحيت يتم تحضير الجبنة الفلاحي القديمة من خلال تخمير الجبنة المملحة، وكما أن طعم الجبنة الفلاحي القديمة مائل إلى الملوحة، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المش الفلاحي أو الجبنة الفلاحي القديمة بطريقة سهلة وسريعة ومختلفة وبطعمها اللذيذ في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المش الفلاحي

يرتبط التراث الفلاحي أو الاماكن التي تنتشر بها الأرياف بعادات وأشياء تخص بها قد تميزها عن بعض الأماكن بل يقبلون على تجربة تلك الأشياء خاصه في تحضير الوجبات الخاصة بالارياف حيث لهم بعض الأشياء التي يتميزون بها دون عن الحضر ويجعلون الكثير من الأشخاص تتلهف على تلك الوجبات من أمثلة الفطير الفلاحي.

المكونات:

قطع من الجبن قريش .

كوب واحد من الحليب البقري الدافئ .

كوب واحد من الحليب .

كوب واحد من اللبن الرايب .

علبة صغيرة من القشطة .

ملعقة صغيرة من الكركم .

أثنين ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

نصف كيلو من قرون الفلفل الأخضر الحار .

ملح حسب الرغبة .

ثلاث حبات من الشطة .

ثلاث أوراق من ورق غار .

حلبة حصى.

مورته

طريقة التحضير :