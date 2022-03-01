الطريقة الصحيحة لتحضير كفتة الأرز باللحم بمقادير مظبوطة بقوام متماسك بدون ما تفك

كفتة الأرز باللحم من أهم الوصفات الاقتصادية جدًا بمكونات بسيطة سوف تحضيرين كمية كبيرة من كفتة الأرز، فهي من الأكلات المصرية الشهيرة وتتميز بطعمها المختلف واللذيذ عن أنواع الكفتة الأخيرة، كما يضاف عليها صلصة مميزة جداً ستعطي للكفتة طعم مميز وستعجب الأطفال وسنقدم لكم أسرار تحضيرها بالخطوات.

مقادير كفتة الأرز باللحم

سنقدم لكم المقادير المظبوطة التي تلزمنا في تحضير كفتة الأرز باللحم وهي:

نصف كيلو لحمة مفرومه ناعم .

ربع كيلو أرز.

4 معالق من الشبت المفروم

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

التوابل:

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة نعناع ناشف

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ربع ملعقة صغيرة من ورق لورا وحبهان مطحون.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

بصلة وسط مفرومة.

4 فصوص من الثوم.

صلصة الكفتة

نصف كيلو من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم.

نصف لتر من الماء.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير كفتة الأرز باللحم

في البداية نحضر الأرز ونقوم بغسله بالماء الجاري لكي نتخلص من الأتربة.

نتركه يجف تماماً جيداً لكى تستطيعين طحنه.

بعد ذلك نأتي بالكبة ونقوم بطحن الأرز تماماً حتى يصبح قوامه ناعم هذه الخطوة مهمة لكى تتماسك الكفتة.

نضيف على الأرز المطحون التوابل من الملح، الفلفل الأسود، النعناع، الحبهان وورق اللورا، بهارات اللحمة.

ثم نقوم بطحن الأرز مع التوابل مرة اخرى.

نقوم بفرم البصلة و الثوم و حبة الفلفل الأخضر ويفرم ناعم.

نضع اللحم المفروم في وعاء كبير ونضيف عليه خليط البصل والثوم والفلفل المفروم.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يختلط ثم نضيف الأرز و البقدونس و الشبت ونعجن الكفتة جيدًا حتى يمتزجا كافة المكونات ويصبح قوام الكفتة متماسك.

من الأفضل نقوم بفرم الكفتة في الكبة مرة أخرى لكى يصبح قوام الكفتة ناعم.

بعد ذلك نضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

نشكل الكفتة أصابع مع مراعاة دهن اليد بالزيت أثناء التشكيل لكي لا تلتصق باليد.

نضع طاسة على النار وبها زيت غزير حتى يسخن ونقوم بوضع أصابع كفتة الأرز باللحم في الزيت حتى يتحمر.

نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ ثم توضع في الصلصة لمدة 20 دقيقة لكى تكمل تسويتها وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

طريقة عمل صلصة كفتة الأرز باللحم