نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوريات.. طريقة عمل اسكراب البيكنج بودر الكوري لبشرة نضرة وفاتحة 4 درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب النساء في معرفة طريقة عمل اسكراب البيكنج بودر الكوري الذي أثبت فعاليته وكفاءته في حل الكثير من مشاكل البشرة، تعدد استخدامه حيث يستخدمه البعض كمقشر بينما يستخدمه البعض الآخر كغسول للوجه، البشرة الصافية عنوان وسر جمال المرأة لذا ينبغي اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة وتعويض العناصر التي تفقدها بشكل يومي.

طريقة عمل اسكراب البيكنج بودر الكوري

يقبل الكثيرون على استخدام البيكنج بودر نظرًا لفعاليته في تقشير وتفتيح البشرة وإزالة التصبغات الجلدية.

مقشر البيكنج بودر بالشوفان

يمكن تحضير مقشر للبشرة من البيكنج بودر والشوفان بالطريقة التالية:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان من الشوفان.

القليل من الماء البارد.

طريقة التحضير

أولا ضع مقدار البيكنج بودر والشوفان في وعاء نظيف.

بعد ذلك يتم إضافة القليل من الماء إلى المزيج ويقلب الخليط جيدًا حتى يتحول إلى قوام ناعم سهل الفرد.

ثم يفضل أن يرطب الوجه ويبلل بالماء قبل الاستخدام.

بعد ذلك يوزع المزيج على الوجه بالكامل مع مراعاة الابتعاد عن منطقة العين قدر الإمكان.

ثم يترك المزيج لمدة 5 دقائق حتى يجف.

بعد ذلك يفرك المزيج برفق في حركة دائرية، ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

ثم للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، كما يمكن استخدامها للوجه والجسم كله.

تفتيح البشرة باستخدام البيكنج بودر

يمكن الاستفادة من البيكنج بودر في تفتيح البشرة عن طريق الوصفة التالية:

المكونات

2 ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نقطتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

أولا ضع كافة المكونات في وعاء نظيف.

بعد ذلك يخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس المزيج تمامًا.

ثم يوزع الخليط على الوجه بالتساوي.

بعد ذلك يترك لمدة 10 دقائق حتى يجف تمامًا.

ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

غسول البيكنج بودر الكوري

تعاني الكثير من النساء من مشكلة حروق الشمس، وينصح الكثيرون باستخدام البيكنج بودر في حل هذه المشكلة بالمكونات التالية:

المكونات

ملعقتان من البيكنج بودر.

القليل من الماء البارد.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

يخلط البيكنج بودر مع القليل من الماء البارد جيدًا حتى يتحول المزيج إلى قوام ناعم سائل.

بعد ذلك يفضل عمل كمادات على المناطق التي تعاني من حروق الشمس من خلال وضع قطعة من القطن في الخليط وتمريرها برفق على كافة هذه المناطق.

في نهاية مقال طريقة عمل اسكراب البيكنج بودر الكوري حيث تم عرض طرق متعددة لعمل هذا الخليط المميز الذي أشاد بفعاليته الكثير من مستخدميه حيث أثبت كفاءته في علاج الكثير من مشاكل البشرة بأمان إضافة إلى إمكانية استخدامه للجسم كله.