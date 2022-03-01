قنبلة التخسيس 10 كيلو في شهر.. المشروب الناسف لدهون الكرش والبطن في 3 أيام بدون رجيم

حبة قبل النوم لإزالة الكرش وتخسيس البطن ، التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم يحتاج الي العديد من العادات مثل اتباع نظام غذائي معين وتناول بعض الأدوية الخاصة بالتخسيس هذا ما يعتقد الكثير من أصحاب هذا المشكلة ولكن بكل سهولة هناك بعض المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في البطن والارداف دون التسبب في اي اضرار مثل أدوية التخسيس ودون الحاجة للحرمان من العديد من الأكلات، لذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة ازالة الدهون التي تسبب الكرش والجناب من الجسم بسهولة بمكون واحد فقط موجود في كل بيت.

مشروب الشمر السحري لنسف دهون البطن والجناب

مشروب الشمر من افضل المشروبات التي تساعد في التخلص من اي دهون في الجسم ويتم تحضيرها عن طريق وضع معلقة من الشمر مع معلقة من الكمون ومعلقة من الزنجبيل وليمون مقطع شرائح ويضاف على الخليط ماء ويرفع على النار حتى يغلي تماما وبعد ذلك يتم تناوله قبل النوم بشكل يومي حيث يساعد في التخلص من الوزن الزائد حيث يحول الجسم الي ماكينة لحرق الدهون وخاصة دهون البطن ويسد الشهية وبالتالي يتم تناول الطعام بكميات اقل على فترات متباعدة، كما أن المشروب له فوائد اخري حيث يحسن من هضم الطعام ويساعد في علاج القولون طرد الغازات التي تسبب انتفاخات البطن، ويزيد من مناعة الجسم ضد الفيروسات.

طريقة التخلص من الدهون الزائدة باللبان الذكر

اللبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكرش بشكل فعال، ويساعد في شد ترهلات الجلد والتخسيس دون التسبب في حدوث اي آثار للتمديد في الجلد، ويتم نقع معلقة من حبات اللبان في كوب من الماء ويترك لمدة يوم كامل وبعد ذلك يتم تناول كمية منه في الصباح قبل الإفطار وقبل النوم مع أداء بعض التمارين الرياضية سيلاحظ فقدان الوزن بشكل ملحوظ وذلك خلال ثلاث ايام من استخدام الوصفة ويجب الحرص على تناول الاطعمة التي تحتوي على أقل نسبة من الدهون وزيادة نسبة البروتين في الأكل ليل محل الدهون ويصبح شكل الجسم رياضي وممشوق.