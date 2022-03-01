لنتائج فورية.. تفتيح الوجه والرقبة من أول مرة ستلاحظين الفرق ولن تصدقي نفسك

تفتيح الوجه والرقبة حيث تسعى العديد من السيدات إلى الاعتناء بجمالها وبشرتها، لذلك يلجأون إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تجعلهم أكثر جمالا وإشراقا، لذلك نعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد السيدات على تفتيح بشرتهم وجعلها متألقة ومشرقة دائما.

تفتيح الوجه والرقبة

هناك بعض المكونات الرئيسية التي تساعد على تفتيح البشرة من أهمها الزبادي حيث أنه يشتمل على مجموعة من المكونات الغذائية الهامة لنضارة البشرة ويتم استخدامه كالآتي:

يتم توزيع الزبادي على الوجه ثم يترك لمدة دقائق ويتم تنظيفه بماء فاتر.

ويتم تكرار هذه الخطوة لعدة أسابيع للحصول على النتيجة المطلوبة.

ثم يتم مزج ملعقة من الزبادي على نصف ملعقة من العسل ثم توضع على الرقبة والوجه لمدة 15 دقيقة.

ثم تنظف بالماء ويمكن وضع ملعقة من الزبادي مع القليل من عصير الليمون ودقيق الشوفان.

ثم توضع على الوجه حتى يتم الحصول على بشرة نضرة مشرقة وبيضاء.

تبييض اليدين

هناك بعض المكونات الرئيسية التي تساعد على تبييض الوجه واليدين ومنها محلول عصير الليمون حيث أنه

يتميز بدوره الفعال في تفتيح البشرة، لكن لابد من التأكد من عدم حساسية البشرة من عصير الليمون قبل استخدامه.

عند الاستخدام يتم وضع كمية من عصير الليمون على اليدين ثم تركها لمدة 15 دقيقة ثم غسل اليدين جيدا>

وضع كريم مرطب حتى لا تتعرض البشرة للجفاف.

عنصر الحليب مع الليمون حتى يتم الحصول على بشرة بيضاء مدرسة يتم إحضار كوب من الماء الدافئ مع كوب من الحليب كامل الدسم مع عصير ليمونة كاملة>

يتم مزجهم جيدا ثم وضع هذا المزيج في مغطس للاستحمام وفرد الجسم فيه لمدة 20 دقيقة.

ثم يتم تنظيف الجسم جيدا حيث أن الحليب يتضمن إنزيمات فعالة في ترطيب الجسم والبشرة.

تبييض الرقبة بالطرق الطبيعية

هناك مجموعة من المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم عند إضافته إلى المكونات الأخرى ويتم عن طريق طحن كمية من الشوفان ثم يوضع عليها لب الطماطم للحصول على مزيج متجانس ويتم وضعها على الرقبة لمدة 20 دقيقة.

ثم يتم فرك الرقبة جيدا للقضاء على الجلد الميت ثم يتم تنظيفها جيدا ثم يوضع كريم مرطب على الرقبة وحتى يتم الحصول على خليط ناعم ومرطب للبشرة يتم وضع الشوفان مع الحليب أو العسل أو الزبادي ثم توضع على الرقبة لمدة 20 دقيقة قبل تنظيفه بالماء.

تفتيح الوجه والرقبة حيث أن البشرة هي دليل الجمال والنضارة والشباب للسيدات لذلك تسعى كل السيدات إلى معرفة أهم الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة لذلك عرضنا مجموعة من الوصفات الطبيعية في مقالنا اليوم واتمني أن يكون وافي للمعلومات.