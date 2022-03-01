أسهل طريقة لعمل حلوى السميد بالتوفي اللذيذ بأقل المكونات

طريقة عمل حلوى السميد، تعتبر حلوى السميد من أحد أنواع الحلويات الشهيرة والمفضلة عند الكثير من الكبار والصغار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب للجميع، تبحث الكثير من ربات البيوت عن كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة، يمكن تقديمها في المناسبات ومع المشروبات المفضلة وفي هذا السياق سنقدم لكم اليوم طريقة عمل حلوى السميد بالتوفي بالمنزل بتكاليف بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل فتابعونا في السطور التالية.

طريقة عمل حلوى السميد بالتوفي

حلوى السميد بالتوفي من الحلويات اللذيذة الشهية يتم تحضيرها بكل سهولة وفي خطوات معدودة، تفننت ربه المنزل في تحضير كافة الحلويات مثل الجاهزة تماماً، حيث أن حلوى السميد لا تحتاج لبذل مجهود بل مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، إليكم المكونات وطريقة التحضير وهي كالتالي.

المكونات:

عدد كوب كبير من جوز الهند.

مقدار عدد كوب كبير من دقيق السميد.

عدد ٢ علبة من القشطة.

مقدار عدد كوب كبير من اللبن البودر.

حوالي نصف كوب من السكر الأبيض.

ما يعادل ١٠ قطع من الجبن الكريمي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حوالي كوب إلا ربع من الحليب المكثف.

حبة المارس.

طريقة التحضير

في وعاء على النار يتم تحميص جوز الهند والسميد واللبن البودر على نار منخفضة حتى يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك نقوم بوضع علبة من القشطة ونبدأ في التقليب، في صينية مناسبة يتم سكب الخليط.

في الخلاط الكهربائي يتم وضع الجبن واللبن المكثف المحلى، بعد ذلك نسكب الخليط على الصينية ليصبح لدينا طبقة ثانية.

نقوم بإدخالها الفرن مع مراعاة أن تكون النار من الأعلى والصينية أسفل منها.

ثم يتم وضع كمية قليلة من الماء ويضاف إليها الزبدة وحبة المارس ونقوم بإذابتهم ويضاف له علبة القشطة المتبقية والسكر.

يتم التقليب مرة أخرى، بعد ذلك توضع في الصينية كطبقة ثالثة وتوضع في الفرن إلى أن تحمر جيداً.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل حلوى السميد بالتوفي بالمنزل بكل سهولة ويسر، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية