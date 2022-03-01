نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر باللون البني العسلي لمظهر جذاب وبشرة أكثر إشراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون البني العسلي حيث أن معظم النساء تمل من لون شعرها، وترغب إلى تغييره وبالأخص في المناسبات والأعياد، ويفضل معظم البنات اللون البني العسلي، ويعتبر هذا اللون يتناسب مع جميع درجات لون البشرة، ومن الطبيعي أن تذهب النساء إلى مراكز التجميل لعمل صبغة الشعر.

صبغ الشعر باللون البني العسلي

اللون البني العسلي هو خليط من اللون الأشقر اللامع واللون البني الخفيف، وهو لون جميل ومميز ونال على شهرة كبيرة في الفترة الماضية، ولا يشترط صبغة الشعر كله وإنما من الممكن أن تقوم النساء بصبغ بعض الخصل من الشعر، ونحن نقدم لكم طريقة صبغة الشعر باللون البني العسلي في المنزل دون الذهاب إلى أي مكان متخصص في ذلك.

طريقة صباغة الشعر في المنزل

هناك بعض المواد التي يجب شرائها من الخارج لعمل الصبغة في المنزل وهي:

عبوة صبغة شعر اللون البني العسلي من الصيدلية.

مشابك الشعر مخصصة للصبغات.

قميص قديم يمكن ارتدائه أثناء الصبغ.

فازلين، وعاء عميق.

فرشاة الصبغة المعروفة.

قفازات جلدية، حتى لا تؤثر الصبغة على اليدين.

شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ.

لون الشعر البني العسلي

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها لكي تحصل على اللون المطلوب:

قبل البدء في أي شي لابد من ارتداء قميص قديم، لأنه من الطبيعي أن يقع بعض الخلطة على الملابس.

لا بد من تمشيط الشعر قبل البدء، حتى لا يكون هناك أي كتل من الشعر.

قم بتقسيم الشعر إلى أربع أقسام متساوية.

من الضروري أن نقوم بدهن الأذنين وحدود الشعر بالكامل بالفازلين، وهذا يحمي البشرة من أضرار الصبغة على الجلد.

لا بد من اتباع الخطوات الموجودة على عبوة الصبغة للحصول على أفضل النتائج.

لا تنسى ارتداء القفازين.

نضع الصبغة على الخصل المراد تلوينها.

بعد الانتهاء من كل خصل الشعر.

يجب تمشيط الشعر بالفرشاة، ثم نتركها على الشعر بالوقت المحدد على العبوة.

يجب مرور الوقت المحدد، وبعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو المخصص لذلك، ويمكن أن تستخدم البلسم بعد الشامبو للحصول على شعر ناعم ولون جديد وجميل.

صبغ الشعر باللون البني العسلي قد يضرك لدفع المال الكثير بالإضافة إلى تضييع الوقت الكثير في الانتظار، نحن قد جئنا لكم بالوصفة السحرية لصبغ الشعر في المنزل دون الذهاب للكوافير وتضييع الوقت والمال الكثير.