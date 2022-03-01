بدون فرن.. كيكة الحلة على البوتاجاز الأسفنجية الهشة واقتصادية ببيضة واحدة مش هتبطلي تعمليها

كيكة الحلة على البوتاجاز من الوصفات التي سهلت على بعض السيدات الذين لا يمتلكون الفرن تحضير الكيكة، حيث يوجد بعض ربات المنزل الذين يمتلكون بوتاجاز مسطح بدون فرن وتواجهم مشكلة كبيرة في عمل الكيكة التي تعتبر من أكثر الحلويات المفضلة للكبار والصغار، والتي لا يمكن الاستغناء عنها والتي يتم تناولها أحيانًا كوجبة أساسية.

كيكة الحلة على البوتاجاز

يمكنك الحصول على كيكة هشة ولها لون ذهبي جميل من خلال اتباع الخطوات الصحيحة، ووضع المكونات بكل دقة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في الحلة وذلك كالآتي

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

وكوب واحد من السكر الأبيض المطحون.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة واحدة من البيكنج بودر.

وملعقة كبيرة من محسن الخبز.

ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

الكيكة الإسفنجية في الحلة

أولا يتم إحضار وعاء نظيف وجاف ونضع فيه الدقيق مع الملح، البيكنج بودر.

بعد ذلك يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويوضع فيه الزيت، البيض، اللبن، الفانيليا والسكر.

ثم تضرب جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس تمامًا.

بعد ذلك يوضع الخليط السائل على الخليط الجاف في الوعاء تدريجيًا مع التقليب.

ثم يتم الاستمرار في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها تمامًا.

بعد ذلك نحضر قالب الكيك وندهنه بالزيت ونضع عليه رشة من الدقيق حتى لا يلتصق الكيك به.

ثم نضع الخليط في القالب ونضعه جانبًا.

بعد ذلك نحضر وعاء كبير لا بد أن يكون أكبر في الحجم من قالب الكيك.

ثم يوضع لتر واحد من الماء المغلي في الوعاء، ثم يوضع قالب الكيك داخله.

بعد ذلك يغطى الوعاء بفوطة نظيفة أولًا، وبعدها يغطى بالغطاء الخاص به.

لا بد من تخفيض النار على الكيك.

بعد ذلك يترك الكيك على النار لمدة 50 دقيقة وبعدها يتم اختبارها للتأكد من أنها نضجت تمامًا.

ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد قليلًا، ثم تقطع وتقدم مع مشروب دافئ.

في نهاية مقال كيكة الحلة على البوتاجاز قد ذكرنا المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء تحضير الكيكة وهي مكونات بسيطة وغير مكلفة، والتي يمكن وضعها بكل دقة للحصول على كيكة ناجحة وهشة، كما ذكرنا الخطوات بالترتيب التي يتم اتباعها.