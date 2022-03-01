هتنفعك فى رمضان.. طريقة السمنة البلدي مرملة وسايحة بريحة فلاحى بكيلو لبن اعملى 2 كيلو سمنة ووفرى فلوسك

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هتنفعك فى رمضان.. طريقة السمنة البلدي ، يتم استخراج السمن البلدي من الحليب فهو يستخلص من القشطة التي تكون على وش الحليب، وتعتبر من أفضل أنواع الدهون التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من الأطعمة اللذيذة والشهية وأنواع عديدة من الحلويات والمعجنات، ويوجد العديد من الطرق التي تستخدم لاستخراج السمن الفلاحي من الحليب، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل السمنة البلدي في البيت.
هتنفعك فى رمضان.. طريقة السمنة البلدي
هناك الكثير من الطرق الذي تستخدم في عمل السمنة البلدي في البيت، حيث يتم استعمال السمن في تحضير أنواع عديدة من الأطعمة الشهية واللذيذة، كما أنها تعمل على منح الطعام مذاق جيد ورائع لا مثيل لهويمكن أن يتم تحضيرها بهذه الطريقة:
المقادير:
- كور زبد فلاحي.
- قدر نظيف وجاف.
- أواني تخزين السمن نظيفة.
طريقة التحضير:
- يتم وضع كور الزبدة الفلاحي في قدر نظيف وجاف على نار هادئة.
- ولابد من التأكد أن جميع الأدوات نظيفة وجافة تماماً ولا يوجد بها نقطة ماء حتى لا تفسد سريعاً.
- ثم يتم ترك الزبدة على النار حتى أن تذوب تماماً وتغلي بشكل جيد ويظهر بها رغوة بيضاء.
- فكلما تزيد الرغوة البيضاء على وجه الزبدة حتى يتبخر الماء الموجود بها.
- ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من ملح لكل كيلو زبدة خلال الغليان وتترك الزبدة على النار الهادئ وتستمر في الغليان وتكون باللون الأصفر صافي.
- يتم رفع القدر من النار حتى تنتهي الرغوة ويتم ترك السمن حتى أن تبرد تماماً ومن ثم يتم تصفيتها ووضعها في برطمان زجاجي.
- احرصي على أن يكون البرطمان نظيف ومطهر عن طريق وضعها بالماء المغلي وعصير الليمون وقطرات من الخل لمدة 5 دقائق وتغطيته.
- بعدها يتم شطف البرطمان مرة ثانية مع الامتناع على لمسه من الداخل ويتم تركها حتى أن تجف تماماً قبل أن يتم وضع السمن.
- تكون أخر طبقة بقاع القدر من السمن بعد أن يتم إذابتها هي المرطة فلا يتم تخزينها مع السمنبل يتم أكلهابأطباقمنفردة.
- يتم وضع السمن البلدي بالثلاجة طول الوقت وعند استعمالها يتم استخدام ملعقة جافة ونظيفة لم يكن بها أي بقايا طعام.
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