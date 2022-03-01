كريم الليمون والنشا لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة 7 درجات في أسبوع

يعتبر كريم الليمون والنشا من أقوى الكريمات التي تعالج مشكلة تجاعيد البشرة، كما يعمل على تفتيح البشرة، وتنقيتها من الشوائب والبثور وحب الشباب الذي يؤرق غالية الشباب خلال مرحلة المراهقة، ويقلل من ظهور البقع الداكنة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنًا، ويعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يعمل على تجديد الخلايا التالفة كي تحصل المرأة على بشرة مشرقة ونضرة، ويحتوي على فيتامين سي الذي يجعل البشرة ناصعة البياض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا.

مكونات كريم الليمون والنشا

يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللوز المر.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الرائع في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير الحجم، ثم نضع به الماء والليمون والنشا. نضع الوعاء على نار هادئة جدًا، ثم نقلب المكونات برفق حتى يتكون لدينا مزيج ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه زيت اللوز المر وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نترك الكريم يبرد تمامًا، ثم نضعه في علبة محكمة الغلق. نقوم بغسل البشرة، ثم ندهن الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم، ثم نقوم بغسله في الصباح. يفضل استخدام الكريم يوميًا حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من أي تجاعيد.

فوائد كريم الليمون والنشا

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا الكريم الطبيعي وهى كما يلي:-