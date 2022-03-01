أسرع حلويات.. بريوش بعجينة العشر دقائق ناجح 100% وخفيف وهش كالقطن

يعد بريوش بعجينة العشر دقائق واحدة من أكثر الوصفات الشهية واللذيذة، ومن المخبوزات المفضلة في جميع أنحاء العالم حيث يدخل في مكونات البريوش عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة اللازمة، ويمكن عمل البريوش بطريقة سهلة وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح وصفة البريوش في أقل وقت، وتجعلك تسعدي بها أسرتك بأقل التكاليف.

بريوش بعجينة العشر دقائق

يمكنك عمل البريوش بعجينة هشة ولذيذة كما يمكن تقديم البريوش كوجبة إفطار أو عشاء، ويمكن عمله أيضاً كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

طريقة عمل البريوش المحشي بالزبيب

تتميز عجينة البريوش بأنها سهلة التحضير، ويمكن عمله في مطبخك بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

وعدد 2 كوب ونصف من الزبدة الذائبة.

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

وعدد 2 كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كمية مناسبة من الزبيب.

وكمية من السكر المطحون للتزيين.

عدد صفار بيضة واحدة لدهن الوجه.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من ملح الطعام.

طريقة عمل البريوش بالزبيب

أولا في طبق قومي بوضع الماء الدافئ، وقومي بتذويب الخميرة وملعقة من السكر.

بعد ذلك غطي الطبق لمدة ربع ساعة حتى تختمر.

ثم في إناء ضعي السكر الأبيض مع الحليب السائل.

بعد ذلك ضعي البيض والفانيليا، وقومي باستخدام المضرب الكهربائي حتى تندمج المكونات جيداً.

ثم قومي بنخل الدقيق من مرة إلى مرتين.

بعد ذلك قومي بنخل البيكنج بودر.

ثم ضعي رشة من الملح على خليط الدقيق مع البيكنج بودر.

بعد ذلك قومي بإضافة خليط البيض مع السكر.

ثم قومي بتقليب الخليط حتى الحصول على عجينة لينة غير لاصقة.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبيب، واخلطيها جيداً.

ثم قومي بتغطية العجينة لمدة ربع ساعة حتى تختمر.

بعد ذلك قومي برش رشة من الدقيق على سطح أملس.

ثم قومي بفرد العجينة، وتقطع العجينة قطع مناسبة.

بعد ذلك قومي بلف القطعة على شكل رول.

ثم أكملي باقي الكمية، وقومي بوضعهم في صينية مدهونة بمسحة من الزيت.

بعد ذلك في إناء اخلطي صفار البيض مع الفانيليا والحليب.

ثم قومي بدهن الوجه بالخليط السابق إعداده.

بعد ذلك ضعي الصينية في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180 مئوية.

ثم انتظري من 10 دقائق حتى ربع ساعة ليحمر وجهه.

بعد ذلك انتظري حتى يبرد تماماً.

ثم قومي برش السكر البودرة على الوجه، واسعدي بها أسرتك.

وفي ختام السطور السابقة قد قمنا بتقديم طريقة عمل بريوش بعجينة العشر دقائق بمكونات سهلة، وخطوات بسيطة يمكنك إتباعها، ويمكنك إسعاد أسرتك بوجبة لذيذة بها عناصر غذائية عالية القيمة، وقد قمنا أيضاً بتوضيح طريقة عمل البريوش المحشي بالزبيب في أقل وقت، وألذ طعم.