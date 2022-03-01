مكون سيجعل الكيك هش في البيت ومش معجن من الداخل عند تسويته في الفرن الكهربائي

يبحث الكثير من الناس عن أفضل مكون سيجعل الكيك هش، وذلك بهدف الحصول على الكيكة التي يحبها الأطفال والكبار، والحقيقة أن الكيك واحد من أكثر وألذ الحلويات حول العالم، وهي من الأشياء التي يرغب الكثير من الناس في عملها منزليًا، وهذا بهدف اسعاد جميع أفراد الأسرة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

أفضل مكون سيجعل الكيك هش

من أجل القيام بخطوة أفضل مكون سيجعل الكيك هش علينا معرفة مكوناتها وطريقة تحضيرها، وتعد الكيكة واحدة من ألذ الحلويات التي يفضلها الجميع، وذلك الكيك ذو القوام الهش واحد من أكثر الحلويات رغبة حول العالم كله، وهذا بسبب أنه خفيف ولذيذ على المعدة، وهذا من أجل جعله سهل الهضم، وتتمثل خطوات عمل أفضل مكون سيجعل الكيك هش، ومكوناته في النقاط التالية:

مكونات عمل الكيك الهش

ان مكونات عمل الكيك الهش سهل للغاية، وطريقة تحضيره بسيطة جدًا، وهذا دليل على عمل تلك الكيكة في المنزل، ولقد جربت العديد من السيدات تلك المكونات في عمل الكيكة، وقد كانت أفضل مكون سيجعل الكيك هش، وتلك المكونات هي مكونات يمكنك تحضيرها في المطبخ فقط، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

كأسان من الطحين، ويفضل أن يكون من النوع المخصّص للحلويات.

كأس من السكر.

ثلاثة أرباع كأس من الزيت النباتي (زيت القلي).

كأس من عصير البرتقال.

ملعقتان من برش البرتقال، ويمكن إضافة المزيد من برش البرتقال حسب الرغبة.

أربع بيضات.

رشة ملح صغيرة.

ملعقتان من الباكنج باودر، وملعقة واحدة من الفانيليا.

خطوات عمل الكيك الهش

تتمثل خطوات عمل الكيك الهش في النقاط التالية: